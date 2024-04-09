Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.6 комментариев
Вода в реке Урал в Оренбурге дошла до опасной отметки
Мэр Оренбурга Салмин: Вода в реке Урал дошла до уровня 914 сантиметров
Уровень воды в реке Урал во второй половине дня во вторник дошел до уровня 914 сантиметров в районе Оренбурга, заявил глава города Сергей Салмин.
Уровень воды в реке резко поднялся до 914 сантиметров, при уровне 930 сантиметров произойдет подтопление новых территорий, сообщил Салмин, передает ТАСС.
Ситуация «очень серьезная», вода может прийти очень быстро, добавил градоначальник. В городе прозвучала сирена. Он пояснил, что это – не учебная тревога, а знак того, что паводковая ситуация в Оренбурге очень опасна.
Ранее президент Владимир Путин командировал в Оренбургскую область главу Минстроя России Ирека Файзуллина.
Региональные власти заявляли, что все дома пострадавших отремонтируют или построят заново в случае утраты, комиссия зайдет в каждый дом и оценит ущерб. Паводковая вода в самом Оренбурге вплотную подошла к многоэтажкам.