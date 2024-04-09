Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.4 комментария
Путин командировал главу Минстроя Файзуллина в Оренбургскую область
Президент Владимир Путин обсудил ситуацию с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, после чего принял решение командировать в зону стихийного бедствия главу Минстроя России Ирека Файзуллина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, президент принял такое решение для того, чтобы проинформировать местное население о предстоящей работе региональных и федеральных властей по восстановлению инфраструктуры – разрушенных и размытых дорог и главным образом жилья, передает ТАСС.
Песков добавил, что речь как об уже известных случаях утраты и повреждения жилья, так и о случаях, которые еще предстоит установить.
Власти Оренбургской области заверили, что все дома пострадавших отремонтируют или построят заново в случае утраты, комиссия зайдет в каждый дом и оценит ущерб. Тем временем в Оренбурге паводковая вода вплотную подошла к многоэтажкам.