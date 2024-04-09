Пострадавшим от паводка в Оренбуржье обещали новое жилье

Губернатор Оренбуржья Паслер пообещал, что каждая пострадавшая от паводка семья получит новое жилье

Tекст: Вера Басилая

Паслер заявил, что покинувшие дома и не находящиеся в ПВР жители Орска получат выплаты. В свою очередь мэр подтопленного Орска Василий Козупица отметил, что 100 тыс. рублей получат члены семей, пострадавших от паводка в Орске, По его словам, это первоочередная поддержка, а не компенсация за утраченное имущество, следует из Telegram-канала «Оренбург. Очевидец».

Кроме того, пострадавшие получат кредитные каникулы на полгода. Банк России открыл в Оренбургской области «горячую линию» по вопросам кредитных каникул. Задать все интересующие вопросы по этой теме можно по телефону: 8-800-250-15-24.

Также в регионе запустили горячие линии по вопросам оформления компенсаций, связанных с трудовым законодательством.

Так, работники и руководители предприятий по всем вопросам в сфере занятости (отгулы, компенсации и так далее) могут обращаться по телефонам: 8-800-234-06-42, +7 (3532) 77-03-73, +7 (3532) 77-01-47.

Между тем в Оренбурге спасатели МЧС помогают жителям вывезти имущество в Дубки, многоэтажные дома на случай подтопления защитили насыпью.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин также на лодке объехал подтопленный Оренбург и в очередной раз попросил жителей опасных зон покинуть дома. Глава города во время «объезда» по улицам СНТ и жилым массивам Оренбурга он заметил под навесом собаку, которую сразу же спасли и погрузили в лодку к мэру.

Ранее Козупица заявил, что орчане, утратившие жилье в результате паводка, получат компенсацию в размере стоимости одного квадратного метра.

В Оренбурге уровень воды в реке Урал в течение суток увеличился на 25 см и подошел к отметке 897 см.