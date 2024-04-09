Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.5 комментариев
Западные СМИ назвали не решаемые деньгами США проблемы Украины
WP: Украина страдает от усталости и потерь
Военные перспективы Украины выглядят мрачно на фоне проблем с выделением помощи от США и успехов российской армии, сообщили СМИ. Они отмечают, что даже помощь Запада не во всем может помочь Киеву – у Украины есть проблемы, с которыми невозможно справиться деньгами.
Как пишет The Washington Post (WP) в своей редакционной статье, после попытки провести контрнаступление в 2023 году военные перспективы Украины стали мрачными, поскольку много факторов сложилось против страны, передает ТАСС.
WP сообщает, что одной из главных проблем является задержка с выделением помощи Киеву со стороны США. Конгресс не может прийти к соглашению по поводу новых траншей – и помощь «задержалась на шесть месяцев без веских на то причин».
Отмечается, что ВСУ также испытывают трудности из-за того, что Россия «приспосабливается к меняющимся условиям» ведения боя и активно применяет планирующие бомбы, которые летят «вне зоны досягаемости украинских систем ПВО».
Издание подчеркивает, что Украина «страдает от усталости и потерь», а эту проблему «нельзя решить при помощи денег США и их союзников».
В то же время WP не считает, что ситуация на фронте «безнадежная». Хотя журналисты допускают, что российские войска могут пробиться через оборону ВСУ уже в этом году, а задержка с выделением помощи Киеву «уменьшает шансы позитивного итога конфликта».
Ранее полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон заявил, что продвижение российских войск в Донбассе может привести к серьезному отступлению ВСУ и изменению линии фронта.