WP: Украина страдает от усталости и потерь

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Washington Post (WP) в своей редакционной статье, после попытки провести контрнаступление в 2023 году военные перспективы Украины стали мрачными, поскольку много факторов сложилось против страны, передает ТАСС.

WP сообщает, что одной из главных проблем является задержка с выделением помощи Киеву со стороны США. Конгресс не может прийти к соглашению по поводу новых траншей – и помощь «задержалась на шесть месяцев без веских на то причин».

Отмечается, что ВСУ также испытывают трудности из-за того, что Россия «приспосабливается к меняющимся условиям» ведения боя и активно применяет планирующие бомбы, которые летят «вне зоны досягаемости украинских систем ПВО».

Издание подчеркивает, что Украина «страдает от усталости и потерь», а эту проблему «нельзя решить при помощи денег США и их союзников».

В то же время WP не считает, что ситуация на фронте «безнадежная». Хотя журналисты допускают, что российские войска могут пробиться через оборону ВСУ уже в этом году, а задержка с выделением помощи Киеву «уменьшает шансы позитивного итога конфликта».

Ранее полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон заявил, что продвижение российских войск в Донбассе может привести к серьезному отступлению ВСУ и изменению линии фронта.