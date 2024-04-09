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В Калининградской области нашли спрятанную в бананах из Колумбии партию кокаина
Волк: В Калининградской области нашли спрятанную в бананах из Колумбии партию кокаина
Правоохранители в Калининградской области изъяли партию наркотических веществ, которые доставили из Колумбии в коробках с бананами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозрительные обмотанные полиэтиленом брикеты нашли работники логистического центра в поселке Заозерье Гурьевского района при разгрузке, они сообщили об этом в полицию, указала Волк в своем Telegram-канале.
При осмотре груза нашли девять коробок, в которых под верхним слоем бананов были 76 кг брикетов с порошком белого цвета. Согласно предварительным данным, этим порошком является кокаин.
Партию доставили в Германию морским путем из Колумбии, после чего на автотранспорте ее перевезли в Клайпеду, затем ввезли в Калининградскую область через пропускной пункт «Чернышевское». После разгрузки товара грузовик отправился в Польшу.
Возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
В декабре в контейнерах с бананами в петербургском морском порту нашли свыше 100 кг кокаина.