Волк: В Калининградской области нашли спрятанную в бананах из Колумбии партию кокаина

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозрительные обмотанные полиэтиленом брикеты нашли работники логистического центра в поселке Заозерье Гурьевского района при разгрузке, они сообщили об этом в полицию, указала Волк в своем Telegram-канале.

При осмотре груза нашли девять коробок, в которых под верхним слоем бананов были 76 кг брикетов с порошком белого цвета. Согласно предварительным данным, этим порошком является кокаин.

Партию доставили в Германию морским путем из Колумбии, после чего на автотранспорте ее перевезли в Клайпеду, затем ввезли в Калининградскую область через пропускной пункт «Чернышевское». После разгрузки товара грузовик отправился в Польшу.

Возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

В декабре в контейнерах с бананами в петербургском морском порту нашли свыше 100 кг кокаина.