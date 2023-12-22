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    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    4 комментария
    22 декабря 2023, 12:26

    В порту Петербурга нашли 100 кг кокаина в контейнерах для бананов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В контейнерах с бананами в петербургском морском порту нашли свыше 100 кг кокаина, заявили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

    Работники Балтийской и Северо-Западной таможен вместе с со службой экономической безопасности управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти предотвратили две попытки контрабанды кокаина, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Общая масса обеих партий составила свыше 100 кг. Их переправляли в контейнерах с бананами, прибывших из Бельгии. В технических полостях рефрижераторов нашли 100 одинаковых брикетов в коричневой полимерной пленке.

    Сейчас заведены два уголовных дела по статье «Контрабанда наркотиков в особо крупном размере». Их передали в следственные подразделения МВД на транспорте.

    В апреле 2022 года в порту Петербурга задержали партию кокаина весом в 40 кг. По декларации, в этих холодильниках хранились бананы из Эквадора.

    21 декабря 2023, 18:56
    Захарова прокомментировала слова Прилепина о присоединении Узбекистана
    Захарова прокомментировала слова Прилепина о присоединении Узбекистана
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Высказывание писателя Захара Прилепина о трудовой миграции и присоединении территории Узбекистана к России являются его личным мнением и не отражают официальную позицию Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат сказала, что Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, передает ТАСС.

    При этом Захарова отметила, что сейчас Россия ведет работу над приданием сотрудничеству в области трудовой миграции более упорядоченного и взаимовыгодного характера.

    Ранее писатель Прилепин заявил, что «территории, откуда к нам едут гастарбайтеры», необходимо присоединять.

    Коментарии (93)
    21 декабря 2023, 20:21
    Ивлеева пообещала продолжение «голых вечеринок»
    Ивлеева пообещала продолжение «голых вечеринок»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Настя Ивлеева заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованной ей «голой» вечеринке, после которой общественники заявили на нее в прокуратуру.

    В своем Telegram-канале Ивлеева написала, что вечеринка «того стоила», и анонсировала продолжение мероприятия. «Я обожаю, что почти на каждой моей вечеринке пишут комментарии, что «это разврат, ниже некуда, что они творят, это какая-то бесовщина, сатанина», – заявила блогер, добавив, что люди просто пришли в «красивых полуобнаженных нарядах», передает Life.

    Ивлеева также обвинила россиян в двойных стандартах, поскольку, по ее мнению, они восхищаются западными моделями в откровенной одежде, а отечественных артистов называют развратными и опустившимися.

    Ранее представители межрегионального общественного движения «Зов народа» обратились в прокуратуру, МВД и СК с просьбой проверить вечеринку Ивлеевой на предмет пропаганды ЛГБТ, а также присутствия несовершеннолетних и наркотиков.

    Коментарии (126)
    21 декабря 2023, 18:34
    МИД Узбекистана пригласил посла России из-за высказывания Прилепина
    МИД Узбекистана пригласил посла России из-за высказывания Прилепина
    @ Денис Гришкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов был приглашен в МИД Узбекистана из-за высказывания российского писателя, сопредседателя политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Захара Прилепина.

    До представителя России «в принципиальной форме доведено», что высказанное Прилепиным предложение «присоединить территории Узбекистана к России» было воспринято «с чувством глубокой озабоченности», передает ТАСС заявление узбекского МИД.

    Там отмечается, что такие необдуманные высказывания партийных лидеров не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.

    Накануне в ходе заседания Объединенного совета командиров Прилепин заявил, что «территории, откуда к нам едут гастарбайтеры», необходимо присоединять, тогда рожденные там дети будут учить русский язык сразу.

    Коментарии (81)
    21 декабря 2023, 20:12
    Возросло число погибших при стрельбе в Праге

    Глава полиции Чехии Вондрашек: Число жертв стрельбы в Праге превысило 15 человек

    Возросло число погибших при стрельбе в Праге
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество погибших в результате нападения вооруженного мужчины на университет в центре Праги превысило 15 человек, сообщил глава полиции Чехии Мартин Вондрашек.

    По меньшей мере 15 человек погибли и 24 человека получили ранения в результате стрельбы в центре чешской столицы на территории Карлова университета, сообщил Вондрашек в эфире телеканала CT24, передает РИА «Новости».

    В четверг в Карловом университете в Праге произошла стрельба. Полиция обезвредила нападавшего. Местные СМИ сообщили, что стрелком был 24-летний студент-историк, перед нападением он расправился со своим отцом.

    Коментарии (35)
    21 декабря 2023, 20:46
    Орбан: Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией
    Орбан: Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгрия не занимается чужими территориями и границами, но ей хотелось бы, чтобы у нее никогда не было границы с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Журналисты задали ему вопрос, какими ему видятся в будущем границы соседней Украины. Орбан ответил, что внимание Венгрии обращено только на себя, но главное, чтобы «не было границы с Россией», передает ТАСС.

    Премьер подчеркнул, что Венгрия заинтересована в том, чтобы между ней и Россией всегда была территория, контролируемая другим государством.

    Ранее Орбан заявил, что действия России на Украине действительно можно называть специальной военной операцией.

    Коментарии (41)
    21 декабря 2023, 14:56
    Лавров назвал власти Германии «вороватым народом»
    Лавров назвал власти Германии «вороватым народом»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал немецкие власти фразой «народ вороватый», комментируя запрос генпрокуратуры ФРГ в суд для изъятия российских активов.

    «Народ вороватый, мы давно это уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, попыток обмануть. Но теперь вороватый уже в прямом смысле», – сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Тунис, передает ТАСС.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов пообещал симметричный ответ Европе на конфискацию российских активов.

    Коментарии (29)
    21 декабря 2023, 17:25
    Названа «точка равновесия» для курса доллара

    Первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал выгодный экспорту и импорту курс доллара

    Названа «точка равновесия» для курса доллара
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Курс 90 рублей за доллар является точкой равновесия и приемлем как экспортерам, так и потребительскому и инвестиционному рынкам, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент Владимир Путин.

    «В целом можно отметить, что российская экономика нашла точку равновесия экспорта и импорта. Свидетельством этого является стабилизация валютного курса в районе 90 рублей за доллар. Что является приемлемым как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения потребительского и инвестиционного рынков страны», – приводит слова Белоусова «Интерфакс».

    Вице-премьер добавил, что величина экспортных поставок только на рынки дружественных стран в 2023 году превысила 360 млрд долларов, что на 60% больше, чем в 2021 году.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что внешний долг России сократился почти на треть, что он назвал «очень важным».

    Коментарии (29)
    22 декабря 2023, 00:09
    Пограничники начали изымать загранпаспорта у россиян из-за опечаток

    РБК: У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток

    Tекст: Вера Басилая

    У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток в данных, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

    С декабря в силу вступил закон о перечне оснований недействительности паспортов. После этого стало известно о двух случаях изъятия загранпаспортов, передает РБК.

    По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, в первом случае была опечатка в имени, во втором пропустили букву в названии города.

    Ломидзе добавила, ничего подобного раньше не было, АТОР мониторит ситуацию.

    В декабре вступил в силу закон «О едином перечне оснований недействительности паспортов», согласно которому, загранпаспорт может быть признан недействительным в случае утери, истечения срока действия, изменения личных данных владельца или его смерти. Кроме того, невыездные граждане должны сдавать загранпаспорт на хранение. Невыездными считаются граждане, призванные на военную службу, допущенные к государственной тайне, сотрудники ФСБ и другие. Загранпаспорт будет признан недействительным и изъят, если они решат оставить его у себя.

    Коментарии (17)
    21 декабря 2023, 17:46
    Возвращающимся в зону СВО военным отказали в заселении в отель под Ростовом
    Возвращающимся в зону СВО военным отказали в заселении в отель под Ростовом
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники отеля, расположенного в Ростовской области, отказались заселять возвращающихся в зону спецоперации военнослужащих, поскольку у них отсутствовали паспорта.

    По словам сослуживца бойцов, они возвращались из Петербурга, где забрали гуманитарную помощь и коптеры. В Ростове автомобиль, на котором ехали военнослужащие, сломался, и они решили остановиться в отеле, однако сотрудники ближайшего «Амакса» их не пустили, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Don Mash.

    Руководство отеля объяснило такое решение тем, что совершеннолетние граждане могут заселяться только при наличии паспорта, нарушение правила может повлечь штраф для отеля в размере до 750 тыс. рублей. В отеле подчеркнули, что для военных не предусмотрены исключения в правилах.

    Накануне в Миллеровском районе Ростовской области закрыли отель «Добрыня» после того, как туда отказались заселять бойцов спецоперации.

    Коментарии (40)
    21 декабря 2023, 18:27
    Водоканал Петербурга снял ролик про новогодние засоры канализации по мотивам «Слова пацана»
    Водоканал Петербурга снял ролик про новогодние засоры канализации по мотивам «Слова пацана»
    @ t.me/VDKSPB

    Tекст: Ольга Иванова

    Водоканал Петербурга снял социальную рекламу по мотивам сериала «Слово пацана», в которой призвал жителей города не выбрасывать новогодние салаты в канализацию.

    Клип снят под саундтрек из сериала, песню группы Аигел «Пыяла». Он опубликован в официальном Telegram-канале Водоканала Санкт-Петербурга.

    По сюжету ролика, мужчина смывает салат в кабинке туалета, а когда выходит оттуда, его уже ждут «коллеги из водоканала». Один из них, похожий на героя сериала Вову Адидаса, говорит завирусившуюся цитату: «Кирилл у нас поступил не по-пацански, поэтому мы отшиваем его, как чушпана».

    После этого герой показывает яйцо и спрашивает, можно ли смыть в унитаз его. «Нет, скорлупе там делать нечего», – отвечает ему «коллега из водоканала». «Не выбрасывай новогодние салаты в унитаз, не будь чушпаном», – призывает социальная реклама питерского Водоканала.


    Чушпан – человек, который не состоит в молодежной группировке, чужак. Это казанское жаргонное слово было в ходу в 80-е годы, оно снова вошло в обиход в 2023 году благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

    Ранее стало известно, что большинство посмотревших сериал «Слово пацана» выступили против его запрета.

    На ваш взгляд
    Какой салат на новогоднем столе вы больше предпочитаете?



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    13 комментариев


    Коментарии (10)
    21 декабря 2023, 13:56
    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины

    Политолог Рар: На Западе стали понимать, что помощь Украине не приведет к поражению России

    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    На Западе пока не могут прийти к мысли о том, что Россия не проиграет, хотя начинают осознавать переоценку возможностей Украины. В высказывании президента Франции Эммануэля Макрона слышится понимание о том, что скоро будут нужны мирные переговоры. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Макрон признал сомнения США и Европы по поводу будущего Украины.

    «Запад медленно начинает осознавать переоценку военных возможностей Украины. Там понимают, что дальнейшая военная поддержка украинцев приведет не к желаемому поражению России, а к финансовому и военному ослаблению самих США и ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В Вашингтоне и Брюсселе судорожно обдумывают дальнейший план действий, пытаясь реалистично оценить силы Украины. Даже начались разговоры о принятии страны в ЕС и НАТО без утерянных территорий», – подчеркнул собеседник.

    «Но поскольку на Западе пока не могут прийти к мысли о том, что Россия не проиграет, соответствующие решения откладываются. Например, в Германии особенно упорно надеются на то, что у Украины может еще что-то получиться. Однако в высказывании французского президента Макрона уже проявляется понимание, что в 2024 году сторонам нужно будет садиться за стол переговоров», – резюмировал Рар.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности приглашения российского лидера Владимира Путина в 2024 году на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Кроме того, он отметил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    По его словам, сейчас на Украине решается вопрос о способности Европы жить в мире, Франция не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила. Макрон призвал и дальше поддерживать Украину, усилить оборону Киева и других уязвимых мест», отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения», не уточнив, какие.

    Также Макрон заявил, что при помощи Запада Украина одержала «стратегические победы», а именно недопущение продвижения России «дальше позиций, занятых в первые недели». Кроме того, он считает успехом западных стран включение в НАТО до сих пор остававшихся нейтральными Швеции и Финляндии. Вместе с тем он отметил, что ЕС и США мало преуспели в обрушении экономики России, обвинив в этом страны, которые помогают Москве обходить санкции.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделение средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена она сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (15)
    21 декабря 2023, 14:25
    На блогера Ивлееву заявили в прокуратуру из-за «голой» вечеринки

    На блогера Настю Ивлееву заявили в прокуратуру из-за «голой» вечеринки

    На блогера Ивлееву заявили в прокуратуру из-за «голой» вечеринки
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Общественники попросили прокуратуру, МВД и Следственный комитет проверить вечеринку, организованную блогером Настей Ивлеевой.

    С просьбой проверить вечеринку на предмет пропаганды ЛГБТ, а также присутствия несовершеннолетних и наркотиков выступило межрегиональное общественное движение «Зов народа», передает телеканал «360».

    В заявлении говорится, что в четверг Ивлеева организовала в одном из клубов Москвы мероприятие, «ставшее эпицентром скандального развлечения, когда Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности». Отмечается, что гости, согласно дресс-коду, должны были прийти на вечеринку в полуобнаженном виде. Утверждается, что среди гостей были Ксения Собчак, Лолита, Дима Билан, Филипп Киркоров и другие звезды.

    «Например, Филипп Киркоров отплясывал в сетке со стразами и обтягивающих штанах. Среди гостей заметили целующихся мужчин, не исключено присутствие несовершеннолетних и наркотических веществ», – указывают общественники.

    Пресс-секретарь движения Антон Еговцев подчеркнул, что участники вечеринки продемонстрировали неуважение к бойцам, находящимся в зоне СВО, а появление в Сети снимков с подобных мероприятий негативно влияет на их моральный дух.

    В августе Настю Ивлееву попросили наказать за блюдо из морской свинки, предложенное гостье одного из выпусков шоу блогера.

    Коментарии (31)
    21 декабря 2023, 19:04
    СМИ назвали число жертв расстрела в центре Праги

    Lidovky: При нападении на Карлов университет в Праге погибли 10 человек

    СМИ назвали число жертв расстрела в центре Праги
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При стрельбе на философском факультете Карлова университета в чешской столице в четверг вечером погибли 10 человек, сообщают местные СМИ.

    При стрельбе погибли 10 человек, девять получили тяжелые ранения, сообщил lidovky.cz, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в центре Праги при стрельбе в учебном заведении были убиты и ранены несколько человек. Самого нападавшего обезвредила полиция.

    Коментарии (5)
    21 декабря 2023, 17:53
    Нефть стала дешеветь после заявления Анголы о выходе из ОПЕК
    Нефть стала дешеветь после заявления Анголы о выходе из ОПЕК
    @ Friso Gentsch/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале перешла к снижению на лондонской бирже ICE после сообщений о выходе Анголы из ОПЕК.

    Если в 15:17 мск Brent торговалась по 79,53 долларов за баррель, то 17:57 мск ее стоимость снизилась до 78,77 долларов за баррель, передает ТАСС.

    Нефть марки WTI подешевела до 73,31 долларов за баррель.

    Ангольский министр нефти, газа и минеральных ресурсов Диамонтину Азеведу объявил в четверг, что страна выходит из ОПЕК. Решение было принято на заседании совета министров под руководством президента Анголы Жоау Лоуренсу.

    Согласно данным ОПЕК, в 2022 году объем добычи нефти Анголой составил 1,14 млн баррелей в сутки. В ноябре 2023 года показатель находился на уровне 1,13 млн б/с.

    Ранее сообщалось, что нефть подешевела на данных о рекордной добыче в США.

    Коментарии (11)
    21 декабря 2023, 17:32
    СМИ раскрыли причины недомогания более ста детей в поезде Тюмень – Адлер

    RT: Дети жаловались на недомогание за несколько дней до посадки на поезд Тюмень – Адлер

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шесть детей почувствовали себя плохо за несколько дней до посадки на поезд Тюмень – Адлер, с которого более 100 детей сняли из-за недомогания.

    В лагере ребятам выписали лекарства и посоветовали разместить их в поезде отдельно от других детей, однако школьников отправили в плацкартном вагоне вместе с другими ребятами, просто огородив их шторкой, передает RT со ссылкой на источник в медицинских кругах.

    Напомним, в Саратове более 100 детей госпитализировали с поезда Тюмень – Адлер. У детей с признаками ОРВИ выявили вирус гриппа группы А. Одна из детей, 12-летняя девочка, скончалась. СК возбудил уголовное дело.

    Коментарии (2)
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