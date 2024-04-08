Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.3 комментария
Кремль отреагировал на переброску немецких военных в Литву
Песков: Кремль негативно оценивает переброску немецких военных в Литву
Переброска немецких солдат на литовскую территорию и создание там военной базы к 2027 году создает очаги опасности у российских границ, что требует специальных мер реагирования, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль относится негативно к таким шагам Германии, это – продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности на границе России, сказал Песков, передает ТАСС.
Это требует специальных мер для обеспечения безопасности.
До этого глава литовского Минобороны Лауринас Касчюнас заявлял, что на место прибыла первая группа приписанной к Литве бригады бундесвера. В ее составе порядка 20 военнослужащих.
Личный состав нарастят до 150 человек к концу этого года. Специалисты должны оценить варианты передислокации, состояние инфраструктуры и соответствие их требованиям немецких военных.