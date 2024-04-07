Военкор доказал участие американца в атаке на Белгородскую область

Военкор Поддубный показал гибель американского наемника во время атаки на Белгородскую область

Tекст: Вера Басилая

Поддубный отметил, что видео в его Telegram-канале служит еще одним подтверждением того, что граждане США участвовали в попытке прорыва государственной границы России в районе деревни Козинка в Белгородской области (газета ВЗГЛЯД не может показать содержащий мат видеоролик, согласно закону о СМИ).

Кадры, снятые нашлемной камерой одного из боевиков ГУР, запечатлели последние минуты диверсионной группы и ее гибель. По словам военкора, продолжаются досмотры уничтоженных боевиков у границы в Белгородской области, там найдены фрагменты экипировки, вещи, документы, оружие.

В ролике показано, как американец вместе с боевиками ГУР укрывается в жилом сельском доме, сравнивает с пейнтболлом и страйкболлом боевые действия.

Украинские боевики, включая американского наемника, были уничтожены артиллерийским ударом после того, как решили выбраться из дома.

Ранее польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняют боевые задачи» на границе с Россией.