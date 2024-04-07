В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.3 комментария
Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотника на территории Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
В Telegram-канале ведомства говорится, что попытка атаки была пресечена около 14:30 по московскому времени. Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области.
В воскресенье утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что несколько населенных пунктов подверглись атаке украинских беспилотников, никто не пострадал.
Накануне в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.