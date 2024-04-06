Жители Оренбургской области рассказали об эвакуации из-за паводков

Жители Оренбургской области рассказали об эвакуации на лодках из-за паводков и дежурстве от мародеров

Tекст: Вера Басилая

Жительница оренбургской Ивановки Татьяна рассказала RT, что вода пришла ночью 4 апреля, некоторые люди, собрав все ценное, уехали, пока еще она не подступила, те, кто остались, караулили оставленные дома от мародеров.

По ее словам, на улице, где она живет очень много молодых семей, которые только въехали недавно в дома, сделали ремонт, купили бытовую технику и мебель, теперь все это непригодно.

Житель Орска Владислав всю ночь в субботу вывозил людей из затопленных районов на своей машине. Он предложил помощь в социальных сетях, и к нему обратились те, кому не хватило места в автобусах или у кого нет машины. Владислав сделал семь-восемь рейсов, помогая людям. Он отказался от денег за помощь, отметив, что «беда общая» и «нужно помогать друг другу».

Ранее мэр Оренбурга заявил, что тех, кто откажется добровольно уехать из опасной зоны, будут эвакуировать принудительно.

Сообщалось, что в Оренбургской области из-за паводка подтоплено уже 4 274 жилых дома, 8 495 дачных участков и 47 мостов, в Орске – 2 450 домов и 3 185 участков.