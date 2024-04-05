Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.0 комментариев
Чибис поблагодарил Росгвардию за оперативное задержание напавшего
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил Росгвардию за профессионализм и оперативное задержание мужчины, который напал на него в городе Апатиты.
«Огромное спасибо всем правоохранительным органам, которые ежедневно честно и доблестно выполняют свой долг», – передает ТАСС слова Чибиса.
Напомним, что 4 апреля после встречи с жителями Апатитов Чибис был ранен ножом в живот. Нападавшим оказался 42-летний мужчина, который был задержан на месте происшествия. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.