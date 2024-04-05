Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.0 комментариев
Бастрыкин поручил передать дело о покушении на Чибиса в центральный аппарат СК
Дело о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса передали в центральный аппарат Следственного комитета, сообщило ведомство в пятницу.
Поручение передать уголовное дело о покушении на главу региона дал председатель СКР Александр Бастрыкин, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В регион направили следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата СК России. Они изучат все обстоятельства произошедшего и дадут объективную правовую оценку.
В пятницу Чибис записал видеообращение после того, как пришел в себя в реанимации. Он попал туда после нападения человека с ножом. Дело о покушении завели в отношении жителя города Апатиты.