Бастрыкин поручил передать дело о покушении на Чибиса в центральный аппарат СК

Олланд призвал Париж прекратить контактировать с Россией

Экс-президент Франции Олланд призвал Париж прекратить контактировать с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что Россия даже допускает, что Париж мог поддерживать теракты в Москве. «Моя рекомендация: никаких контактов с Россией», – приводит его слова ТАСС.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню. В Минобороны России заявили, что Лекорню пытался убедить Шойгу в непричастности Киева и Запада к атаке на «Крокус Сити Холл».