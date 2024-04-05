«Волонтеры Победы» провели Всероссийскую историческую игру «1418»

«Волонтеры Победы» провели Всероссийскую историческую интеллектуальную игру «1418»

Tекст: Ольга Никитина

«Свыше 50 тыс. человек по всей России стали участниками игры «1418». Для многих из них игра стала важным этапом в подготовке ко Всероссийской акции «Диктант Победы». Несмотря на то, что основная аудитория игры – это молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет, за игрой наблюдали и педагоги, отмечая, что интерактивный формат действительно позволяет вовлечь молодежь в изучение истории», – отметила председатель центрального штаба «Волонтеров Победы», зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Игра была посвящена теме Великой Отечественной войны. Особое внимание было уделено вопросам о «10 сталинских ударах» – серии наступательных операций, проведенной вооруженными силами СССР в 1944 году. В проекте могли принять участие команды от трех до десяти человек в возрасте от 14 до 18 лет. Задания игры были составлены на основе воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, архивных документов и исторических фактов. Игра «1418» проводится в преддверии Международной акции «Диктант Победы», поэтому проявившие себя команды смогут применить полученные знания и успешно подготовиться к участию в «Диктанте Победы».

«Игра позволяет ребятам погрузиться в историю подвига нашего народа, лучше узнать героическую историю войны. Кроме того, это еще и хорошая возможность подготовиться к «Диктанту Победы», который пройдет 26 апреля. В этом году игра стала еще популярнее – если в прошлом, 2023-м году, ее участниками стали почти 44 тысячи человек, то в этом к ней присоединились уже более 50 тыс. человек», – подчеркнул председатель комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта «Историческая память» Единой России Александр Хинштейн.

Волонтеры Победы Республики Хакасии объединили свои усилия и приняли участие в игре на базе Хакасского национального музея Республики Хакасия им. Л.Р. Кызласова. Шесть команд боролись за призовые места не только между собой, но и со всеми участниками Сибирского федерального округа.

К онлайн-игре «1418» активно подключались школьные команды. Так, участники из Донецкой Народной Республики справились с двумя блоками игры, а также угадали все песни, связанные с периодом Великой Отечественной войны. Команда считает, что главное – это не победа, а участие, ведь во время игры они смогли включить свою смекалку и дать ответы на непростые вопросы.

В Мурманской области к игре присоединилось большое количество муниципальных образований. В поселке Ревда на мероприятие собрались команды местного школьного учреждения и посмотрели трансляцию в актовом зале. Активисты Движения города Кола встретились на общественном пространстве, чтобы вместе провести время и углубиться в истории наступательных операций советской армии, совершенных в 1944 году. В городе Кировске игра была организована в рамках урока истории – как подчеркнули педагоги, такой интерактивный формат действительно повышает интерес к изучению науки у молодежи.

В прошлом году ведущему игры помогала умная колонка «Маруся», в этом же году ответственным помощником стал патефон Гриша. Волонтеры Победы Кировской области поделились, что Гриша поднял настроение всей команде и задал интерактивный ход игре.

Всего на онлайн-игру зарегистрировались более 50 тыс. человек со всей России. По итогам четырех прошедших игр каждый участник получит подтверждающий документ – сертификат, а в каждом федеральном округе будут определены три команды, набравшие наибольшее количество баллов за наименьшее количество времени. Участникам команд-победителей будут направлены призы от организаторов.

Организаторами Всероссийской исторической интеллектуальной онлайн-игры выступили ВОД «Волонтеры Победы», Организационный комитет партии «Единая Россия» «Наша Победа» и Фонд стратегических инициатив Музея Победы при поддержке Фона президентских грантов.

