Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.0 комментариев
«Волонтеры Победы» провели Всероссийскую историческую игру «1418»
«Волонтеры Победы» провели Всероссийскую историческую интеллектуальную игру «1418»
По всей России прошла Всероссийская историческая интеллектуальная игра «1418», было проведено четыре онлайн-трансляции для жителей разных федеральных округов.
«Свыше 50 тыс. человек по всей России стали участниками игры «1418». Для многих из них игра стала важным этапом в подготовке ко Всероссийской акции «Диктант Победы». Несмотря на то, что основная аудитория игры – это молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет, за игрой наблюдали и педагоги, отмечая, что интерактивный формат действительно позволяет вовлечь молодежь в изучение истории», – отметила председатель центрального штаба «Волонтеров Победы», зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
Игра была посвящена теме Великой Отечественной войны. Особое внимание было уделено вопросам о «10 сталинских ударах» – серии наступательных операций, проведенной вооруженными силами СССР в 1944 году. В проекте могли принять участие команды от трех до десяти человек в возрасте от 14 до 18 лет. Задания игры были составлены на основе воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, архивных документов и исторических фактов. Игра «1418» проводится в преддверии Международной акции «Диктант Победы», поэтому проявившие себя команды смогут применить полученные знания и успешно подготовиться к участию в «Диктанте Победы».
«Игра позволяет ребятам погрузиться в историю подвига нашего народа, лучше узнать героическую историю войны. Кроме того, это еще и хорошая возможность подготовиться к «Диктанту Победы», который пройдет 26 апреля. В этом году игра стала еще популярнее – если в прошлом, 2023-м году, ее участниками стали почти 44 тысячи человек, то в этом к ней присоединились уже более 50 тыс. человек», – подчеркнул председатель комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта «Историческая память» Единой России Александр Хинштейн.
Волонтеры Победы Республики Хакасии объединили свои усилия и приняли участие в игре на базе Хакасского национального музея Республики Хакасия им. Л.Р. Кызласова. Шесть команд боролись за призовые места не только между собой, но и со всеми участниками Сибирского федерального округа.
К онлайн-игре «1418» активно подключались школьные команды. Так, участники из Донецкой Народной Республики справились с двумя блоками игры, а также угадали все песни, связанные с периодом Великой Отечественной войны. Команда считает, что главное – это не победа, а участие, ведь во время игры они смогли включить свою смекалку и дать ответы на непростые вопросы.
В Мурманской области к игре присоединилось большое количество муниципальных образований. В поселке Ревда на мероприятие собрались команды местного школьного учреждения и посмотрели трансляцию в актовом зале. Активисты Движения города Кола встретились на общественном пространстве, чтобы вместе провести время и углубиться в истории наступательных операций советской армии, совершенных в 1944 году. В городе Кировске игра была организована в рамках урока истории – как подчеркнули педагоги, такой интерактивный формат действительно повышает интерес к изучению науки у молодежи.
В прошлом году ведущему игры помогала умная колонка «Маруся», в этом же году ответственным помощником стал патефон Гриша. Волонтеры Победы Кировской области поделились, что Гриша поднял настроение всей команде и задал интерактивный ход игре.
Всего на онлайн-игру зарегистрировались более 50 тыс. человек со всей России. По итогам четырех прошедших игр каждый участник получит подтверждающий документ – сертификат, а в каждом федеральном округе будут определены три команды, набравшие наибольшее количество баллов за наименьшее количество времени. Участникам команд-победителей будут направлены призы от организаторов.
Организаторами Всероссийской исторической интеллектуальной онлайн-игры выступили ВОД «Волонтеры Победы», Организационный комитет партии «Единая Россия» «Наша Победа» и Фонд стратегических инициатив Музея Победы при поддержке Фона президентских грантов.