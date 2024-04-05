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    Российские военные вошли в пригород Часова Яра
    Украина столкнулась с сильнейшим дефицитом сельхозработников
    НАТО отказалось отправлять войска на Украину
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Человечеству нужно новое понимание человека

    Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК дискредитировал себя окончательно

    Нам остается только принять то, с кем приходится иметь дело. Принять, что олимпийские принципы и хартия давно превратились в бессмысленные буквы, и начать восстанавливать то, что было разрушено.

    10 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Теракт выявил у релокантов синдром Бовари

    Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.

    15 комментариев
    5 апреля 2024, 09:37 • Новости дня

    Экс-замгенсека НАТО Минуто-Риццо предостерег от отправки войск на Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Алессандро Минуто-Риццо в интервью британской газете Sun высказался против отправки войск НАТО на Украину, заявив, что это может привести к эскалации конфликта и создать риск новой мировой войны.

    По его словам, отправка войск НАТО в зону конфликта может изменить ход войны, однако подобный шаг подтолкнет российское командование к наращиванию военных действий, передает РИА «Новости».

    Минуто-Риццо призвал альянс сосредоточиться на дипломатических и экономических мерах давления на Россию.

    Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не намерена направлять на Украину боевые подразделения.

    4 апреля 2024, 11:12 • Новости дня
    Лазарева заявила о радости после украинских ударов по городам России
    Лазарева заявила о радости после украинских ударов по городам России
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом), покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, заявила, что всякий раз, когда появляется новость об атаке украинским беспилотником на российские города, в глубине души она испытывает радость.

    «Это ужасно, но я радуюсь», – приводит ее слова канал «360».

    Ранее Лазарева в интернет-эфире с певицей Лаймой Вайкуле пожаловалась на то, что российские зрители, которые некогда аплодировали на концертах, разлюбили ее.

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    4 апреля 2024, 20:46 • Новости дня
    В США обнародовано обещание НАТО не вмешиваться во внутренние дела стран СНГ
    В США обнародовано обещание НАТО не вмешиваться во внутренние дела стран СНГ
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский архив национальной безопасности рассекретил документы, освещающие короткий период истории сотрудничества между НАТО и Россией в 1990-е годы.

    В частности, обнародована стенограмма разговора бывшего генсека НАТО Манфреда Вернера и экс-председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова в 1992 году в Москве, передает РИА «Новости».

    В беседе с Хасбулатовым Вернер пообещал, что НАТО не намерено «вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств – членов СНГ». Экс-генсек НАТО также отмечал заинтересованность альянса в процветании и стабильности Российского государства и выстраивании отношений с Москвой, так как это отвечало бы интересам Европы и мира в целом.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал о переговорах в 2000 году с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном о вступлении России в НАТО.

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    4 апреля 2024, 16:05 • Новости дня
    Рар объяснил «закатившиеся глаза» стран НАТО из-за новых расходов на Украину

    Политолог Рар: Затягивание конфликта на Украине потребует от членов НАТО колоссальных затрат

    Рар объяснил «закатившиеся глаза» стран НАТО из-за новых расходов на Украину
    @ Haim Zach/Government Press Office of Israel/wikipedia.org

    Tекст: Евгений Поздняков

    Многие участники НАТО недовольны тем, что США пытаются переложить на них бремя финансовой ответственности за Украину. Однако давление на членов альянса будет постепенно возрастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о негативной реакции ряда стран Североатлантического альянса на создание фонда помощи ВСУ в размере 100 млрд евро.

    «Большинство стран – членов НАТО не имеют финансовых возможностей помогать Украине в столь больших объемах. Многие западные государства уже кивают в сторону США. Если Вашингтон не хочет платить за ВСУ, то почему это обязан делать Евросоюз? Однако Лондон, Берлин и Париж будут жестко дисциплинировать всех несогласных», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Чем дольше длится конфликт на Украине, тем труднее западным государствам будет выискивать деньги на поддержку армии этой страны. Удивительно, что при таких обстоятельствах ни Великобритания, ни Германия, ни Франция не пытаются прибегнуть к обсуждению мирного соглашения с Россией», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что ряд глав МИД стран НАТО негативно восприняли предложение Йенса Столтенберга о создании фонда в 100 млрд евро для оплаты поставок вооружений на Украину. Об этом сообщает издание Politico. Отмечается, что после презентации данной инициативы генсека альянса, несколько представителей стран-участниц «закатили глаза».

    Европейские дипломаты опасаются, что предоставление НАТО такого количества денег и власти может подорвать усилия ЕС в рамках приобретения более важной роли в трансатлантической системе безопасности. Кроме того, большие вопросы возникли и к методам организации предложения Столтенберга.

    В частности, страны интересует, каким образом будет достигаться показатель выплат в 100 млрд евро: будет ли данная финансовая цель учитывать уже существующие программы, в которых союзники Украины принимают участие на индивидуальных началах, или же отсчет начнется с нуля. Таким образом, обсуждение проекта до сих пор остается на «очень ранней стадии».

    Мнения по поводу инициативы Столтенберга внутри альянса существенно разделились. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что страна приветствует это предложение и ждет уточнения практических аспектов ее реализации. Его испанский коллега Хосе Мануэль Альбаре также высказался в поддержку идеи, но заявил о необходимости более дательной проработки итоговой суммы выплат.

    В свою очередь министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб предупредила, что давать обещания, которые государства не могут сдержать, опасно. В то же время руководитель дипведомства Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет отклонять любые предложения, способствующие превращению НАТО в наступательное объединение.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что добровольную военную помощь Украине западные страны хотят превратить в обязательные выплаты под крышей НАТО. Он отметил, что в альянсе начинают использовать методы «жесткой палочной дисциплины». И все это ради того, чтобы ВСУ продолжили воевать с Россией.

    Напомним, до этого германский политолог Александр Рар подчеркивал, что не все страны альянса будут готовы значительно увеличить выплаты Украине. При этом он отмечал, что вопрос поражения России в текущем конфликте для западных стран является принципиальным, в связи с чем некогда оборонительное объединение все больше будет позиционироваться как прямой актор, вовлеченный в противостояние с Москвой.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала причины перехода НАТО к принудительному финансированию офиса Зеленского.

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    4 апреля 2024, 12:53 • Новости дня
    В Киеве пообещали «испортить вечеринку» в честь основания НАТО

    Глава МИД Украины Кулеба пообещал вопросами о Patriot «испортить вечеринку» в честь основания НАТО

    В Киеве пообещали «испортить вечеринку» в честь основания НАТО
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вечеринку в честь 75-летия годовщины основания Североатлантического альянса придется «испортить» очередной серией вопросов о поставке Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    По его словам, есть намерение уточнить у стран НАТО о поставке единственной системы, которая может перехватывать баллистические ракеты, несмотря на то, что придется «испортить вечеринку в честь дня рождения альянса», передает ТАСС.

    Также Кулеба отметил, что у союзников Украины много систем Patriot, поэтому этот вопрос окажется «в центре его усилий».

    Ранее издание Politico отмечало, что некоторые главы МИД стран НАТО «закатили глаза» на предложение Столтенберга создать фонд в 100 млрд евро для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет.

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    4 апреля 2024, 17:28 • Новости дня
    В Харькове обесточена ядерная установка «Источник нейтронов»

    После удара ВС России в Харькове обесточена ядерная установка «Источник нейтронов»

    В Харькове обесточена ядерная установка «Источник нейтронов»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВС России по Харькову ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов» лишилась внешнего электроснабжения, объект перешел на аварийное энергообеспечение, радиационная обстановка на площадке находится в пределах нормы, сообщили в Госинспекции ядерного регулирования Украины.

    Там пояснили, что система аварийного энергообеспечения сработала штатно, дизель-генераторы обеспечивают объект электроэнергией. Ситуация находится под контролем специалистов, передает РИА «Новости».

    «Источник нейтронов» – уникальная установка, предназначенная для исследований в области ядерной физики, материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удары по Харьковской области, а именно по Мерефянскому механическому заводу, где производились и хранились беспилотники (БПЛА), а также по железнодорожному составу с военными и боеприпасами ВСУ.

    По информации украинских СМИ, в Харькове и Харьковской области отключены около 350 тыс. потребителей.

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    5 апреля 2024, 08:52 • Новости дня
    Подпольщики подожгли бойцов ВСУ в Купянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На железнодорожной станции Купянск-Узловой неизвестный бросил «коктейль Молотова» в солдат ВСУ, разгружавших военный груз. В результате трое военнослужащих получили серьезные ожоги, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрея Марочко.

    По его словам, в четверг неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в группу украинских военных, разгружавших военный эшелон, в результате чего разгрузочные работы были приостановлены почти на три часа, а трое украинских боевиков получили серьезные ожоги и были отправлены в медучреждение, передает РИА «Новости».

    Ранее подпольщики сообщили об ударе ВС России по штурмовой бригаде «Лють» в Харькове.

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    4 апреля 2024, 21:46 • Новости дня
    Кулеба оценил шансы Украины получить 100 млрд долларов от НАТО

    Глава МИД Украины Кулеба: У Киева ноль шансов получить 100 млрд долларов от НАТО

    Кулеба оценил шансы Украины получить 100 млрд долларов от НАТО
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Киев практически не имеет шансов получить 100 млрд долларов от НАТО при сохранении текущей системы финансирования, когда страны альянса не могут собрать 500 млн долларов в год, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи Совета Украина – НАТО.

    Кулеба заявил, что простая идея НАТО заключается в сборе 100 млрд долларов для Украины и правильном распределении их между союзниками. По его словам, при нынешней модели финансирования, когда НАТО не может собрать 500 млн долларов в год, шансов получить 100 млрд на пять лет абсолютно никаких, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что сейчас Киеву помогает лишь небольшое количество стран НАТО. Кулеба считает, что если высчитать для каждой страны формулу для обязательного финансирования фонда, то идея со 100 млрд долларов может быть реализована.

    Ранее Кулеба пообещал вопросами о Patriot «испортить вечеринку» в честь основания НАТО. Издание Politico отмечало, что некоторые главы МИД стран НАТО «закатили глаза» на предложение создать фонд в 100 млрд евро для Украины.

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    5 апреля 2024, 08:19 • Новости дня
    СК установил связь теракта в «Крокус Сити Холле» с СВО
    СК установил связь теракта в «Крокус Сити Холле» с СВО
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Следственный комитет России, изучив мобильные телефоны террористов, обнаружил связь между терактом в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года и проведением специальной военной операции.

    Как сообщается в Telegram-канале СК РФ, результаты экспертизы показали, что «Крокус Сити Холл» был выбран в качестве цели по указанию куратора террористов. Один из них 24 февраля 2024 года, в годовщину начала СВО, отправил куратору скриншоты с изображениями входов в здание и подъездных путей к нему.

    В телефоне террориста также были найдены фото людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинская марка с нецензурным жестом.

    Следствие продолжает сбор доказательств причастности обвиняемых к теракту, а также ищет их соучастников и организаторов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал очевидной причастность Киева к множественным терактам в России, в том числе в «Крокус Сити Холле».

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    4 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    Лавров объяснил изменения концепции военной помощи Запада Украине

    Лавров: В НАТО через жесткую палочную дисциплину принуждают страны поставлять Киеву оружие

    Лавров объяснил изменения концепции военной помощи Запада Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Добровольную военную помощь Украине на Западе хотят превратить в обязательную военную помощь под крышей НАТО, заставив членов альянса подписаться под обязательное предоставление ВСУ финансирования и вооружений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава МИД на встрече с послами иностранных государств по теме урегулирования на Украине заявил, что в НАТО используют «жесткую палочную дисциплину». И все ради того, чтобы киевский режим продолжал воевать с Россией, передает ТАСС слова министра.

    Ранее заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что базы НАТО на территории Украины станут законной целью для России.

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    4 апреля 2024, 14:43 • Новости дня
    Российские войска в зоне СВО улучшили положение на четырех направлениях
    Российские войска в зоне СВО улучшили положение на четырех направлениях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки заняли более выгодные позиции на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях, сообщило российское министерство обороны.

    На Купянском направлении «Западная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику ВСУ у Розовки, Райгородка, Жовтневого в ЛНР и Терн в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла там до 125 человек и четыре автомобиля.

    На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные позиции и поразила живую силу и технику 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны у Клещеевки, Курдюмовки и Красногоровки в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 340 человек и танк.

    При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы «Мста-Б», гаубица Д-20, две САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30. Также поражены три склада боеприпасов ВСУ.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 24-й, 47-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ у Орловки, Бердычей и Тоненького в ДНР. У Первомайского в ДНР отражена контратака украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной бригады.

    ВСУ потеряли до 305 человек, две бронемашины и американскую САУ Paladin.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й бригады теробороны у Водяного, Сторожевого и Угледара в ДНР.

    Украинская сторона потеряла там до 105 человек, американскую гаубицу М777 и машину РСЗО БМ-21 «Град».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила формирования 28-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Мирного и Пятихаток в Запорожской области.

    Украинская сторона потеряла там до 35 человек и РСЗО «Град».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска, артиллерия ВС России поразили за сутки склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных боевиков у Мерефы (Харьковская область).

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    4 апреля 2024, 17:04 • Новости дня
    Украине пообещали «мост к вступлению» в НАТО

    Блинкен: На саммите в Вашингтоне построят мост к вступлению Украины в НАТО

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина станет членом Североатлантического альянса, и на предстоящем саммите будет построен мост к ее вступлению в блок, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    С таким заявлением он выступил на полях заседания Совета Украина – НАТО на уровне глав МИД (СУН), передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украину не пригласят в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года.

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    5 апреля 2024, 08:37 • Новости дня
    Российские военные откопали украинский «танк» «Азовец» стоимостью 5 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные обнаружили и извлекли из-под земли бронемашину «Азовец», разработанную украинским нацполком «Азов».

    Бронемашина «Азовец», по данным украинских СМИ, была создана в 2015 году как «танк для городских боев». Стоимость одного экземпляра оценивалась в 5 млн долларов, передает РИА «Новости». Единственный экземпляр «Азовца» был похищен у разработчиков в Киеве в 2016 году.

    Как рассказал представитель ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным «Карат», со временем продвижения наших войск местные жители сообщили, что в одном из мест была закопана техника. Ремонтно-эвакуационные подразделения прибыли на место и обнаружили бронемашину.

    По его словам, «Азовец» – это пример «распила бюджета», поскольку на Украине создали один совершенно никчемный экземпляр, а потом просто спрятали.

    Как сообщил командир ремонтной роты бронетехники с позывным «Десна», скорость танка Т-64 по пересеченной местности со стандартным двигателем ТДФ составляет около 35 км в час. Это при стандартной массе 38 тонн, а «Азовец» весит порядка 50 тонн, то есть возникает вопрос, как он вообще мог ехать.

    В этом «танке» нет ни одного триплекса, зато стоят камеры от обычного домофона. «Десна» также назвал этот проект полным провалом. Российский военный отметил, что у машины есть только один эвакуационный люк, и есть большие сомнения, что четыре члена экипажа смогли бы выжить, если бы машину подбили.

    Ранее стало известно, что испытания танка «Азовец» на Украине приостановлены из-за некачественной оптики – вместо специальных камер на бронемашину установили «видеоглазки» от домофонов.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом проекте украинских разработчиков.

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    5 апреля 2024, 09:22 • Новости дня
    Раненый пулеметчик рассказал, как в одиночку ликвидировал 27 бойцов ВСУ в ДНР

    Tекст: Александра Юдина

    Раненый пулеметчик группировки «Восток» Родомир Максимов в ходе ожесточенного боя на Марьинском направлении в ДНР отразил пять атак ВСУ и уничтожил 27 украинских военных, не допустив потерь среди сослуживцев.

    По его словам, бой с украинскими войсками развернулся неподалеку от Новомихайловки, где российским военным удалось захватить опорный пункт. Во время штурма Максимов уничтожил троих солдат ВСУ, получив ранение, передает медиагруппа «Звезда».

    Затем мужчина, несмотря на боль, взял командование на себя и в течение двух дней вместе с сослуживцами удерживал объект, отбивая атаки украинских войск.


    Благодаря его действиям пять попыток ВСУ вернуть опорный пункт были сорваны, а целая группа украинских военных ликвидирована.

    Родомир Максимов представлен к государственной награде.

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    4 апреля 2024, 15:14 • Новости дня
    ПВО Украины сбила российский дрон-разведчик над Харьковом, повредив жилой дом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обломки от сбитого украинской ПВО российского БПЛА упали на жилой дом в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные своих коллег.

    По его словам, российский разведывательный БПЛА был сбит в районе Холодной горы, после чего сам дрон и выпущенная по нему ракета упали на дом по улице Богомольца, 1а в Харькове, при этом напротив находится школа № 54, а там располагались ВСУ, передает РИА «Новости».

    Лебедев рассказал также, что в пять утра был нанесен еще один удар по городу Лозовая на западе Харьковской области, подробности попадания пока выясняются.

    Ранее Лебедев рассказал, что личный состав ВСУ, размещенный в Доме культуры и гимназии, был уничтожен в городах Никополь и Марганец Днепропетровской области.

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    4 апреля 2024, 11:30 • Новости дня
    ВС России поразили завод БПЛА и военный эшелон в Харьковской области

    Подполье: ВС России поразили завод БПЛА и военный эшелон в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России в ночь на 4 апреля нанесли удары по Харьковской области. По данным подполья, удары пришлись по Мерефянскому механическому заводу, где производились и хранились беспилотники (БПЛА), а также по железнодорожному составу с военными и боеприпасами ВСУ.

    Как сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег-харьковчан, вечером 3 апреля был нанесен удар по производившему беспилотники Мерефянскому механическому заводу, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что завод граничит с железнодорожным вокзалом, где в момент удара разгружался состав с военной техникой, боеприпасами и личным составом ВСУ. Лебедев добавил, что из-за детонации на заводе состав также попал под удар.

    Информация о пострадавших в результате ударов не уточняется.

    Ранее Лебедев сообщил, что российская ракета поразила место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом.

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