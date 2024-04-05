Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.10 комментариев
Столтенберг: НАТО не намерена направлять на Украину боевые подразделения
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса намерений направить на Украину боевые подразделения
НАТО не намерена направлять на Украину боевые подразделения, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Мы не намерены направлять никаких боевых подразделений на Украину», – сказал Столтенберг в эфире Польского телевидения, передает РИА «Новости».
Так он прокомментировал статью консультанта госдепартамента США Эдварда Люттвака, что НАТО придется отправить на Украину войска, поскольку Киеву не хватает военных.
При этом Столтенберг призвал усилить поставки на Украину вооружения.
«Союзники по НАТО направляют на Украину существенную военную поддержку. Мы должны интенсифицировать эту деятельность и передавать еще больше, особенно систем противовоздушной обороны», – подчеркнул генсек НАТО.