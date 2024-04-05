Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.0 комментариев
Нефть подорожала на обострении напряженности на Ближнем Востоке
Мировые цены на нефть выросли на обострении напряженности на Ближнем Востоке
Мировые цены на нефть в пятницу умеренно растут: на динамику влияет обострение конфликта на Ближнем Востоке.
Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.18 растет 0,31%, достигая 90,93 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI растет на 0,13% – до 86,7 доллара, передает РИА «Новости».
Трейдеры обеспокоены напряженностью на Ближнем Востоке: обострение конфликтов и перебои в транспортировке могут повлиять на поставки сырья.
«Напряженность на Ближнем Востоке, вероятно, достигла пика за последние месяцы. Рост цен на нефть отражает повышенный страх перед конфликтом», – цитирует Bloomberg основателя Vanda Insights Вандану Хари.