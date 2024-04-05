Нефть подорожала на обострении напряженности на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть выросли на обострении напряженности на Ближнем Востоке

Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.18 растет 0,31%, достигая 90,93 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI растет на 0,13% – до 86,7 доллара, передает РИА «Новости».

Трейдеры обеспокоены напряженностью на Ближнем Востоке: обострение конфликтов и перебои в транспортировке могут повлиять на поставки сырья.

«Напряженность на Ближнем Востоке, вероятно, достигла пика за последние месяцы. Рост цен на нефть отражает повышенный страх перед конфликтом», – цитирует Bloomberg основателя Vanda Insights Вандану Хари.