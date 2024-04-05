Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.10 комментариев
Российские военные пресекли попытку атаки на Краснодарский край
Российские военные пресекли попытку атаки ВСУ на Краснодарский край
Российские военные предотвратили атаку Вооруженных сил Украины на Краснодарский край, заявил глава Ейского района региона Роман Бублик.
«Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района», – передает РИА «Новости» сообщение Бублика по поводу «вспышек в небе».
Глава района подчеркнул, что никаких разрушений на территории района нет.
«Могу заверить: Ейский район и Краснодарский край под надежной защитой», – подчеркнул глава района.
Ранее МЧС сообщило об обстреле в Белгородской области села Репяховка и попросило его жителей спуститься в подвал или укрытие.
Из-за обстрелов из Белгорода в другие регионы России уехали более 9 тыс. детей. В частности, в Вологду и Волгоград прибыли 400 белгородских детей.