Российские военные пресекли попытку атаки на Краснодарский край

Российские военные пресекли попытку атаки ВСУ на Краснодарский край

Tекст: Денис Тельманов

«Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района», – передает РИА «Новости» сообщение Бублика по поводу «вспышек в небе».

Глава района подчеркнул, что никаких разрушений на территории района нет.

«Могу заверить: Ейский район и Краснодарский край под надежной защитой», – подчеркнул глава района.

Ранее МЧС сообщило об обстреле в Белгородской области села Репяховка и попросило его жителей спуститься в подвал или укрытие.

Из-за обстрелов из Белгорода в другие регионы России уехали более 9 тыс. детей. В частности, в Вологду и Волгоград прибыли 400 белгородских детей.