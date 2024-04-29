В Британии признали неэффективность санкций против России

Tекст: Ольга Иванова

По ее словам, санкции не работают так, как должны были бы работать, то есть не наносят должного ущерба российской экономике, передает РИА «Новости».

По мнению главы комитета, чем дольше длятся санкции, тем больше появляется способов их обойти.

Болдуин также признала, что одна из ключевых мер, предпринятых США против России – установление потолка цен на нефть – «работает не особо эффективно».

Ранее в Евросоюзе назвали недопустимым реэкспорт санкционной продукции контрагентами из третьих стран, однако эксперты усомнились в эффективности таких запретов.