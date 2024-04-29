29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.8 комментариев
В Британии признали неэффективность санкций против России
Председательница специального комитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин заявила, что введенные против России санкции не достигают своей цели.
По ее словам, санкции не работают так, как должны были бы работать, то есть не наносят должного ущерба российской экономике, передает РИА «Новости».
По мнению главы комитета, чем дольше длятся санкции, тем больше появляется способов их обойти.
Болдуин также признала, что одна из ключевых мер, предпринятых США против России – установление потолка цен на нефть – «работает не особо эффективно».
Ранее в Евросоюзе назвали недопустимым реэкспорт санкционной продукции контрагентами из третьих стран, однако эксперты усомнились в эффективности таких запретов.