СК возбудил уголовное дело по факту нападения на наряд полиции в Карачаево-Черкесии

Умер украинский историк Петр Толочко

Tекст: Вера Басилая

Собеседник РИА «Новости» сообщил, что Толочко страдал комплексом различных болезней. По его словам, ученый был сторонником объективности в науке, противником политизации истории и поддерживал единство трех славянских народов – русских, украинцев и белорусов. Историк не признавал голодомор в украинской истории, выступал против политизации исторической науки.

Источник сообщил, что в книге «От Руси до Украины» Толочко на фактах доказывал, что никогда Украина и Малороссия лучше не жили, чем при братском союзе с великороссами и белорусами.

Политический обозреватель Владимир Корнилов сообщил, что Толочко до последних дней жизни преследовала украинская власть, но он не отрекся от своих взглядов. По его словам, в прошлом году Владимир Зеленский посадил академика под домашний арест, но ученый смог издать книгу «Откуда пошла Русская земля».

Украинский политолог Константин Бондаренко назвал Толочко одним из наиболее выдающихся историков и археологов. Он отметил, что авторитет академика был очень высок, и он отличался своими взглядами как на исторические, так и на политические процессы.

«Он не подстраивался под мейнстрим, а имел свою точку зрения. И поэтому постоянно попадал под шквал критики со стороны тех, кто пытались подстроить историю под новый политический запрос», – заявил Бондаренко.

«Часто думал, как он там выживает на Украине с его взглядами и его постоянным желанием бороться за правду. Бесконечно тяжело ему было на Украине отстаивать свою точку зрения. Мы постоянно пересекались на разных мероприятиях, где я как политик, а он как ученый говорили разными словами, но об одном и том же: что русские и украинцы – это один народ, что Украина – это часть большой России. А теперь его нет. Царствие ему небесное», – написал экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале.

«Царствие Небесное! Великий и мужественный человек, защитник идеи единства русского народа. Жаль, не дожил до победы», – выразил соболезнование историк Егор Холмогоров.

Толочко родился в населенном пункте Пристромы на Украине. С его именем связаны крупные научные достижения в изучении древнерусского государства, его становления и развития до монгольского нашествия, автор более 500 научных работ, в том числе 30 книг, возглавлял Институт археологии НАН Украины, был вице-президентом НАН Украины, иностранным членом Российской академии наук.