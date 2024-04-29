Израильские авиаудары по сектору Газа унесли жизни 22 человек

Tекст: Денис Тельманов

По меньшей мере 15 человек погибли при бомбардировке жилых строений в городе Рафах. Еще семь человек, в том числе женщины и дети, погибли после авиаударов по двум домам в городе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву.

Ранее сообщалось, что «Хезболла» выпустила по Израилю более 40 ракет в ответ на атаку ВВС ЦАХАЛ. Часть из из них достигли цели и вызывали взрывы в Верхней Галилее.

Большая часть шиитских снарядов была перехвачена израильской системой ПВО.

Отмечается, что «Хезболла» также обстреляла позиции израильской армии в районах Кфар-Шуба и Шебаа, прилегающим к Голанским высотам.