«Хезболла» выпустила по Израилю более 40 ракет в ответ на атаку ВВС ЦАХАЛ

«Хезболла» выпустила по Израилю более 40 ракет в ответ на налет истребителей ЦАХАЛ

Tекст: Денис Тельманов

Большая часть шиитских снарядов была перехвачена израильской системой ПВО, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Janoubia.

Отмечается, что «Хезболла» также обстреляла позиции израильской армии в районах Кфар-Шуба и Шебаа, прилегающим к Голанским высотам.

Кроме того, атаке подверглось здание в поселении Штула в 4 км от границы с Ливаном, которое израильские военные использовали в качества командного пункта. По сведениям «Хезболла» в результате атаки есть убитые и раненые.

«Эта операция была проведена в ответ на агрессивные атаки Израиля в секторе Газа и на юге Ливана», – пояснили в шиитском движении.

Израильские ВВС за сутки совершили три налета на ливанские поселки Мейс-эль-Джебель, Рамия и Салхани, где расположены форпосты движения «Хезболла».

Отмечается, что израильская артиллерия выпустила не менее 25 снарядов по 9 населенным пунктам на юге Ливана. При этом в поселке Блида при обстреле было повреждено здание местной мечети, однако жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что при атаке ВВС Израиля на юге Ливана 14 мирных жителей получили ранения.

При авианалёте на поселок Сарбин разрушен трехэтажный дом, ранения получили 14 человек, восемь из них доставлены в больницу.

За сутки в ходе израильских воздушных атак в южных городах Ливана обрушилось 5 зданий, 35 повреждено.