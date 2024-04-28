Белорусских охотников решили выучить на снайперов

Белорусское общество охотников и рыболовов организовало обучение снайперов

Tекст: Денис Тельманов

«Мы все охотно отозвались на эту возможность и, безусловно, доведем свои навыки до совершенства», – подчеркнул Шуневич, передает РИА «Новости».

По словам Шуневича, количество желающих пройти переподготовку превысило ожидания. В связи с этим Министерство обороны уже приступило к организации процесса обучения.

Ранее Шуневич заявлял о готовности белорусских охотников принять участие в защите государства, используя свои навыки и экипировку. Он также отмечал возможность привлечения охотников к задачам территориальной обороны.

Планируется, что в будущем количество охотников, прошедших обучение снайперскому делу, будет увеличиваться.

