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Белорусских охотников решили выучить на снайперов
Белорусское общество охотников и рыболовов организовало обучение снайперов
Белорусское общество охотников и рыболовов совместно с Министерством обороны республики организует для своих членов возможность пройти обучение по военно-учетной специальности «снайпер». Об этом сообщил председатель общества Игорь Шуневич.
«Мы все охотно отозвались на эту возможность и, безусловно, доведем свои навыки до совершенства», – подчеркнул Шуневич, передает РИА «Новости».
По словам Шуневича, количество желающих пройти переподготовку превысило ожидания. В связи с этим Министерство обороны уже приступило к организации процесса обучения.
Ранее Шуневич заявлял о готовности белорусских охотников принять участие в защите государства, используя свои навыки и экипировку. Он также отмечал возможность привлечения охотников к задачам территориальной обороны.
Планируется, что в будущем количество охотников, прошедших обучение снайперскому делу, будет увеличиваться.