Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).9 комментариев
Путин назвал задачи модернизации налоговой системы
Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Сейчас правительство вместе с деловыми, общественными объединениями, субъектами Федерации и парламентом работают над этим важнейшим вопросом, обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения. Повторю: обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.
Путин добавил, что «модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, при этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктурные, социальные, кадровые проекты. Словом, надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса».
Ранее Путин заявил, что позитивные тенденции в экономике России укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы.