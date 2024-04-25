Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).5 комментариев
Россия направило ноту Турции из-за недопуска россиян на рейсы в Латинскую Америку
Дипломатическое ведомство выразило озабоченность в связи с инцидентами, когда российских граждан не пускают на рейсы Turkish Airlines из Стамбула в страны Латинской Америки, сообщила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, посольство России в Турции внимательно следит за развитием ситуации с российскими туристами, в МИД Турции была направлена нота, в которой выражена обеспокоенность по поводу случаев недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines, следующие из Стамбула в Латинскую Америку, передает ТАСС.
Турецкая сторона при этом подтвердила получение ноты и заверила, что она будет тщательно изучена.
Ранее Turkish Airlines прекратила продажу единых билетов на рейсы из России в Мексику.
Напомним, посольство России в Анкаре заявило, что авиакомпания Turkish Airlines снимает россиян с рейсов в страны Латинской Америки. Посольство посоветовало им в случае отказа в полете подавать иски против авиакомпании.