Россия направило ноту Турции из-за недопуска россиян на рейсы в Латинскую Америку

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, посольство России в Турции внимательно следит за развитием ситуации с российскими туристами, в МИД Турции была направлена нота, в которой выражена обеспокоенность по поводу случаев недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines, следующие из Стамбула в Латинскую Америку, передает ТАСС.

Турецкая сторона при этом подтвердила получение ноты и заверила, что она будет тщательно изучена.

Ранее Turkish Airlines прекратила продажу единых билетов на рейсы из России в Мексику.

Напомним, посольство России в Анкаре заявило, что авиакомпания Turkish Airlines снимает россиян с рейсов в страны Латинской Америки. Посольство посоветовало им в случае отказа в полете подавать иски против авиакомпании.

