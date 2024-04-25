В Госдуме призвали украинцев повернуть оружие США против Зеленского

«Южная» группировка ВС России отразила семь контратак у Часова Яра

Минобороны: «Южная» группировка ВС России отразила семь контратак у Часового Яра

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 24-й, 30-й и 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ у Зализнянского, Орехово-Василевки, Богдановки, Красного и Курдюмовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

У Часова Яра, Георгиевки и Красногоровки в ДНР отражены семь контратак украинских штурмовиков 41-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад.

ВСУ потеряли до 470 человек, боевую бронированную машину. При контрбатарейной борьбе поражены две американских гаубицы М777 и американское орудие М119, две гаубицы «Мста-Б», орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и машина РСЗО БМ-21 «Град». Уничтожено три полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Группировка «Запад» также заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу 30-й, 57-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ у Синьковки, Петропавловки (Харьковская область), Новоселовского и Червоной Дибровы (ЛНР). Также отражена контратака 3-й штурмовой бригады ВСУ к западу от Нововодяного в ЛНР.

ВСУ потеряли до 30 человек, три автомобиля и две САУ «Гвоздика». Уничтожена американская машина РСЗО HIMARS.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 3-й штурмовой и 47-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки, Новгородского и Бердычей в ДНР. Отражены семь контратак украинских штурмовиков 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й механизированных, 68-й, 71-й егерских бригад у Ленинского, Очеретино, Водяного, Нетайлово и Новокалиново в ДНР.

ВСУ потеряли до 350 человек и три 122-мм гаубицы Д-30.

Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны у Водяного, Шевченко и Старомайорского в ДНР. Отражена контратака штурмовиков 106-й бригады теробороны у Урожайного в ДНР.

ВСУ потеряли до 110 человек, танк, БМП, два автомобиля и САУ «Гвоздика».

Группировка «Днепр» поразила скопления живой силы 28-й, 65-й, 117-й механизированных бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны у Щербаков, Работино, Малой Токмачки (Запорожская область), Высшетарасовки (Днепропетровская область), Берислава и Ольговки (Херсонская область).

ВСУ потеряли до 55 человек, шесть автомобилей, две гаубицы М777 и орудие М119.