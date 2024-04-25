Прошедшее в Москве объединение молдавской оппозиции может означать, что либо уже готов ответ на возможное вторжение Кишинева в Приднестровье, либо есть понимание, что Санду не решится на силовое решение проблемы.0 комментариев
В Госдуме призвали украинцев повернуть оружие США против Зеленского
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинцев использовать поставляемое США оружие против режима Владимира Зеленского.
«Пришло время восстать приговоренному и порабощенному украинскому народу... повернуть поставляемое США оружие против продажного режима Зеленского, вернув украденные честь и достоинство», – цитирует Шеремета РИА «Новости».
По его словам, шаги, которые под руководством западных кураторов предпринимает Зеленский, ведут к полному исчезновению украинской нации.
«Фактически мы видим, как целый народ стал заложником инквизитора Зеленского», – подчеркнул депутат.
Он обратил внимание на то, что Зеленский «под покровительством Вашингтона» «открыто попирает все принципы хваленой демократии», «физически уничтожая инакомыслие, а конкурентов без суда и следствия бросает в застенки».
Шеремет добавил, что Зеленский возглавил коррупцию на Украине, возведя правовой нигилизм в ранг официальной политики.