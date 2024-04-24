В Донецке прошло первое заседание Общественной палаты ДНР в новом составе

Со знаковым событием Общественную палату региона поздравил глава ДНР Денис Пушилин. «Помню, с каким воодушевлением мы подходили к созданию этого общественного института еще в 2019 году. Важнейшими его задачами мы видели развитие диалога между гражданами и органами власти, налаживание общественного контроля над процессами развития и вовлечения в них жителей республики. Подчеркну, наши цели остались неизменными, но добавились и новые задачи. Нам важно поддерживать гражданские инициативы и привлекать к решению проблем все ресурсы. У членов Общественной палаты достаточно полномочий для достижения этих целей на все 100%», – отметил Пушилин, добавив, что со своей стороны будет всячески содействовать работе ОП ДНР, передает в Telegram-канале издание «Ломовка».

Глава ДНР также подчеркнул, что новому составу Общественной палаты республики предстоит помочь решить и еще одну приоритетную задачу, которую поставил президент России: к 2030 году вывести регион на общероссийский уровень жизни.

Председатель Народного совета ДНР Артем Жога также поздравил членов ОП нового состава с первым заседанием. Он отметил, что многих членов ОП ДНР знает лично и уверен, что они вложат весь свой опыт и навыки в развитие региона.

«Одна из ваших задач – выстраивание продуктивного взаимодействия общества и власти. Очень важно, что в состав Общественной палаты вошли представители разных сфер жизни республики: преподаватели, руководители предприятий, военнослужащие, активисты общественных организаций, журналисты. Уверен, ваш богатый и уникальный опыт поможет нам всем еще глубже погрузиться в чаяния и проблемы жителей республики», – подчеркнул Жога.

Новый коллектив поздравил и первый замсекретаря Общественной палаты России Вячеслав Бочаров. Он рассказал, что между Общественной палатой РФ и донецкими коллегами установлены прочные связи, которые позволяют синхронизировать работу по улучшению качества жизни в новом российском регионе и содействию реализации важных для жителей проектов. «Я уверен, что совместная работа ОП РФ и ОП ДНР будет продуктивной и направленной на то, чтобы мы помогали выполнять чаяния людей в очень сложное для всех время», – сказал Бочаров.