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Косачев объяснил актуальность создания некоммерческой организации «Евразия»
Косачев: Некоммерческая организация «Евразия» достигнет успеха
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, выступая на презентации некоммерческой организации (НКО) содействия развитию международного сотрудничества «Евразия», выразил уверенность в будущем успехе проекта.
«Наш проект обязательно взлетит, он будет успешным, потому что нужен людям», – приводит его слова ТАСС.
«Мы только в начале очень большого и правильного пути, за которым, среди прочего, решение тех крупных межгосударственных вопросов, которые не смогли решить так называемые страны коллективного Запада», – сказал вице-спикер Совфеда.
Он выразил уверенность в том, что со временем количество стран в проекте увеличится, добавив, что выстраивать сотрудничество в рамках НКО «Евразия» будет достаточно просто. «По моему глубокому убеждению, по-настоящему народной дипломатия может быть только тогда, когда она абсолютно на равных, вне зависимости от того, кто большой, кто маленький. У всех есть свои особенности, у всех есть свои интересы», – отметил политик.
В свою очередь глава Россотрудничества Евгений Примаков обратил внимание на то, что даже название проекта говорит о том, что «Евразия» не станет использоваться Россией для влияния на регион. «Это <…> наше общее дело, которое, я думаю, что успешно будет работать, – подчеркнул он. – Этот формат для нас очень понятен, органичен по той простой причине, что Россия никогда не продвигала идею навязывания себя».
«Россотрудничество приветствует эту инициативу. Будем работать вместе», – добавил Примаков.
Некоммерческая организация «Евразия» создана для укрепления деловых и культурных связей стран постсоветского пространства. Ее деятельность направлена на поддержку молодежи, предпринимателей, спортсменов, деятелей культуры, науки и просвещения.