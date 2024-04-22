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    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый пакет помощи может стать мягким выходом США из конфликта на Украине

    После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Запад толкает Украину на последнюю битву

    Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Зачем нам сегодня Кант

    То, что празднованию 300-летия философа присвоен федеральный статус – полностью оправдано. Разбрасываться великими соотечественниками государству не к лицу. Раз мы страна-цивилизация, у нас должно быть всё, в том числе и Кант.

    9 комментариев
    22 апреля 2024, 19:46 • Новости дня

    Газпром станет спонсором венгерского футбольного клуба «Ференцварош»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская компания «Газпром» станет новым титульным спонсором футбольного клуба из Венгрии «Ференцварош», сообщает венгерская газета Blikk.

    Газпром был титульным спонсором клуба германского «Шальке» с 2007 по 2022 год, в 2012 году был также официальным спонсором Лиги чемпионов, а сейчас является титульным спонсором петербургского «Зенита» и сербской «Црвены Звезды», передает ТАСС.

    Напомним, Газпром является спонсором «Црвены Звезды» с 2010 года. В июле 2015 года компания подписала новый спонсорский договор с сербским футбольным клубом «Црвена Звезда».

    22 апреля 2024, 08:33 • Новости дня
    Эксперт: Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием

    Эксперт Ионов: Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием

    Tекст: Ольга Никитина

    Эксперт по международным вопросам Александр Ионов заявил, что Украина готовится к контрнаступлению с помощью нового вооружения, которое страны Европы планируют передать в рамках нового пакета помощи. Однако, по его мнению, это не поможет Украине одержать победу.

    Вопрос эскалации конфликта уже решен, заявил Ионов в комментарии Ura.ru.

    В настоящее время идут приготовления к мобилизации на Украине, отметил эксперт.

    Украинская сторона, по его словам, намеревается провести контрнаступление, по итогам которого утратит всяческий военный потенциал.

    Аналитик считает, что стоит ожидать серьезного обострения на фронтах. Против России будет применяться в большом количестве современное оружие, и никто на Западе не будет этому препятствовать, подчеркнул Ионов, отметив, что западные страны, напротив, будут помогать испытывать это оружие и организовывать антироссийские операции.

    По его словам, военные советники из США и Европы помогают Украине осуществлять любые атаки на Россию. «Победа в любом случае будет за Россией», – уверен Ионов.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила решение Палаты представителей Конгресса США о выделении средств Украине на военные нужды, назвав его «банальным воровством» российских активов.

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    22 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Финляндия попросила помощи у ЕС из-за закрытия границы с Россией
    Финляндия попросила помощи у ЕС из-за закрытия границы с Россией
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Закрытие границы с Россией наносит серьезный ущерб приграничным регионам Финляндии, сообщает издание Wall Street Journal.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен запросил у ЕС финансовую помощь для регионов, граничащих с Россией. Он заявил, что эти регионы пострадали экономически из-за якобы действий Москвы, передает РИА «Новости».

    «Местные предприятия, которые долгое время обслуживали российских туристов, теряют около миллиона евро в день (или около 1,1 млн долларов)», – отмечает издание.

    Закрытие границы также привело к прекращению «импорта дешевой древесины» из России. Также необходимость военных следить за восточной частью Финляндии с помощью чувствительных радаров осложнила планы по строительству ветряных электростанций в регионе.

    Ранее Финляндия закрыла морские пункты на границе с Россией.

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    22 апреля 2024, 05:24 • Новости дня
    В Конгрессе назвали спикера Джонсона предателем США

    Конгрессвумен Грин назвала спикера Палаты представителей предателем США из-за законопроекта о помощи Украине

    В Конгрессе назвали спикера Джонсона предателем США
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Выдвинув законопроект об оказании военной помощи Украине, спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон предал США и республиканских избирателей, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    Конгрессвумен выразила уверенность в том, что «спикерство Джонсона закончено». По ее словам, если Джонсон не покинет пост сам, «его отстранят». Она обвинила спикера в том, что он продвигает политику Демократической партии и президента США Джо Байдена, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Напомним, Палата представителей США одобрила военную помощь Украине на сумму 60,8 млрд долларов. В ходе двухпартийного голосования 210 демократов и 101 республиканец проголосовали за, а 112 республиканцев – против.


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    22 апреля 2024, 14:44 • Новости дня
    Аббасов объяснил убийство москвича из-за спора о парковке словами «так получилось»
    Аббасов объяснил убийство москвича из-за спора о парковке словами «так получилось»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Шахин Аббасов в Замоскворецком суде Москвы заявил, что убил Кирилла Ковалева на парковке случайно.

    По его словам, это не было намеренным действием, он этого не хотел, «так получилось», передает РИА «Новости».

    Отец Аббасова, в свою очередь, пытался договориться с родственниками потерпевших, чтобы избежать уголовного дела.

    Напомним, убийство произошло 16 апреля. По версии следствия, Аббасов-младший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес Ковалеву несколько ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления.

    Подозреваемый был задержан 19 апреля.

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    22 апреля 2024, 09:34 • Новости дня
    Украинская разведка спрогнозировала тяжелую ситуацию для ВСУ с середины мая
    Украинская разведка спрогнозировала тяжелую ситуацию для ВСУ с середины мая
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С середины мая Украину ждет «довольно тяжелая» ситуация как на фронте, так и во внутренней политике, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в интервью украинской службе Би-би-си.

    «Проблемы с середины мая будут», – передает его слова ТАСС.

    По словам Буданова, сложная ситуация будет как на поле боя, так и во внутренней политике. Трудный период продлится также в июне.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что наиболее сложная ситуация наблюдается на Лиманском, Бахмутском (Артемовском) и Покровском (Красноармейск) направлениях.

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    22 апреля 2024, 12:22 • Новости дня
    Глава ГУР МО Украины сказал, что сгубило предателя Кузьминова

    Глава ГУР заявил, что угнавшего российский военный вертолет Кузьминова сгубило желание славы

    Глава ГУР МО Украины сказал, что сгубило предателя Кузьминова
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил украинской службе Би-би-си, что угнавшего российский военный вертолет в прошлом году Максима Кузьминова сгубила жажда славы.

    По его словам, когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они якобы смотрят за своей безопасностью, однако желание славы застилает глаза всем, после чего «начинают приглашать знакомых из России», рассказывать, сколько у них теперь много денег, передает РИА «Новости».

    Буданов также добавил, что руководство ГУР сделало выводы из ситуации с гибелью Кузьминова, признав, что им следовало «присматривать» за Кузьминовым.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в Испании появились новые подробности касательно гибели перебежчика и предателя Максима Кузьминова, какие типичные и нетипичные ошибки и особенности поведения могли его выдать.

    Газета El Pais называла две версии убийства Кузьминова: его мог узнать кто-то из соотечественников в Вильяхойосе или он позвонил бывшей девушке.

    Сообщалось также, что Мадрид с момента прибытия Кузьминова на испанскую территорию был в курсе о его нахождении в стране.

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    22 апреля 2024, 02:57 • Новости дня
    Шольц заявил о скором завершении эпохи ископаемого топлива
    Шольц заявил о скором завершении эпохи ископаемого топлива
    @ Michael Matthey/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Эпоха ископаемого топлива завершается, это ведет к изменению промышленных процессов, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    «Всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу», – приводит слова Шольца РИА «Новости».

    Напомним, директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов указывал, что после отказа от российского трубопроводного газа европейская промышленность сократила свой выпуск практически на треть, ряд производств в Европе был просто закрыт.

    При этом в 2023 году Европа только усилила свою зависимость от российского СПГ

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    22 апреля 2024, 11:17 • Новости дня
    Союз ММА России решил обратиться в Минспорт по факту массовой драки на турнире

    Союз ММА России решил обратиться в Минспорт по факту массовой драки на турнире в Москве

    Союз ММА России решил обратиться в Минспорт по факту массовой драки на турнире

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Союз ММА России обратится в министерство спорта страны по факту массовой драки, произошедшей на турнире в Москве, сообщили в организации.

    Как говорится в сообщении, Союз ММА России обратится в Минспорт по факту данной ситуации, передает ТАСС.

    Массовая драка произошла на турнире организации Hardcore 19 апреля после боя между иранцем Али Хейбати и представителем Армении Аркадием Осипяном. Также Хейбати ударил ринг-герл.

    Ранее был осужден член кулачной лиги Hardcore Fighting и дагестанский боец ММА Сиражудин Муртазалиев по делу о незаконном хранении пистолета, приговор вынес Дорогомиловский суд Москвы.

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    22 апреля 2024, 08:37 • Новости дня
    Володин сделал три вывода на основе принятого в США решения об активах России
    Володин сделал три вывода на основе принятого в США решения об активах России
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На основе принятого парламентом США решения о замороженных активах России можно сделать три вывода, ими поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Во-первых, США пошли на откровенную кражу, их решение является неправовым, написал он в Telegram.

    По мнению Володина, такой шаг подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов. Закон разрушает принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система. Также спикер ГД отметил ущерб, который будет нанесен мировому праву.

    «У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», – подчеркнул он.

    Во-вторых, в США находится только 5-6 млрд долларов России из заблокированных по всему миру 280 млрд долларов. Основная часть активов (210 млрд евро) заморожена в Евросоюзе.

    США приняли закон о конфискации активов, чтобы вынудить ЕС пойти на аналогичный шаг, который разрушительно скажется на европейской экономике.

    В-третьих, принятие закона указывает на то, что Вашингтон уже не верит в победу Украины, поэтому готов давать деньги только в кредит, который Киеву придется возвращать, либо не свои, когда речь идет о передаче российских активов.

    Напомним, 20 апреля палата представителей конгресса США проголосовала за принятие закона, включающего положение о конфискации активов России в пользу Украины.

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    22 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Раскрыта причина решения Израиля отказаться от масштабного удара по Ирану

    NYT: Израиль отказался от масштабного удара по Ирану из-за давления союзников

    Раскрыта причина решения Израиля отказаться от масштабного удара по Ирану
    @ Israel Defense Forces/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль отказался от масштабной атаки по иранским объектам после давления со стороны США, Великобритании и Германии, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

    Изначально Израиль, по информации NYT, планировал нанести удары по ряду военных целей на территории Ирана, включая объекты вблизи Тегерана. Однако, по словам источников издания, президент США Джо Байден, а также главы МИД Великобритании и Германии настоятельно отговорили Тель-Авив от масштабной операции, побудив его ограничиться «более ограниченным» ответным ударом в прошлую пятницу, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что более масштабная атака Израиля могла бы привести к значительному обострению ситуации в регионе и спровоцировать крупный региональный конфликт.

    Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого Шольц подчеркнул необходимость избежать обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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    22 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    В России создали систему защиты важных объектов от атак дронов

    В России создали систему безопасности «Пятница» для защиты объектов от БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России создана система безопасности «Пятница», предназначенная для защиты важных масштабных объектов от атак дронов, сообщил разработчик системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).

    По его словам, разработчик представит на «Армии-2024» цифровую систему безопасности «Пятница» – программное решение, объединяющее все в единый центр, способное «закрыть» масштабные объекты, в том числе промышленные предприятия, которые подвергаются атакам украинских беспилотников, передает РИА «Новости».

    Ранее генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков сообщил, что в России был создан портативный подавитель дронов «Гюрза», оснащенный искусственным интеллектом, он уже применяется в зоне СВО.

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    22 апреля 2024, 02:19 • Новости дня
    Украинские военные застрелили полицейского в Винницкой области при перевозке гранат

    Застреливших полицейского под Винницей солдат ВСУ задержали в Одесской области Украины

    Украинские военные застрелили полицейского в Винницкой области при перевозке гранат
    @ Национальная полиция Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины задержаны украинские военные, которые под Винницей убили полицейского, решившего досмотреть их машину, когда солдаты ВСУ перевозили груз боевых гранат, сообщила пресс-секретарь полиции Елена Бережная.

    Сообщается, что военные – отец и сын – собирались «сбежать», а на полицейских напали, так как «перевозили боевые гранаты», в чем «признались во время задержания». После убийства полицейского они прятались в заброшенном здании в Одесской области, собираясь позднее уехать с Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, сообщалось, что отец и сын служат в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. В Винницкой области Украины правоохранители попросили мужчин открыть ящики, которые были в багажнике их машины, но военные напали на полицейских.

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    22 апреля 2024, 08:59 • Новости дня
    Злоумышленник застрелил двух сотрудников полиции в Карачаево-Черкесии

    В Карачаево-Черкесии злоумышленник застрелил двух сотрудников полиции и ранил третьего

    Злоумышленник застрелил двух сотрудников полиции в Карачаево-Черкесии
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Карачаево-Черкесии злоумышленник совершил нападение на сотрудников полиции, в результате которого два человека погибли и один получил ранения, сообщает Следственный комитет.

    В ночь на 22 апреля неизвестный мужчина, находясь на улице 50-летия ВЛКСМ в городе Карачаевске, произвел выстрелы в двух сотрудников полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что напавший произвел несколько выстрелов, затем похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему.

    От полученных огнестрельных ранений двое сотрудников полиции скончались на месте происшествия, один – ранен, он доставлен в больницу.

    Возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции.

    Ранее силовики МВД при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на сотрудников полиции в Московской области.

    До этого в апреле мужчина ранил ножом себя и двух полицейских в Уфе.

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    22 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    Туск запросил разъяснений о возможном размещении ядерного оружия в Польше

    Туск запросил у Дуды разъяснения о возможном размещении ядерного оружия в Польше

    Туск запросил разъяснений о возможном размещении ядерного оружия в Польше
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении встретиться с президентом Анджеем Дудой, чтобы обсудить его недавнее заявление о возможном размещении ядерного оружия на территории страны.

    Туск подчеркнул важность данного вопроса для безопасности Польши и выразил желание «хорошо понять намерения» президента, передает РИА «Новости».

    Также он отметил, что для него «очень важно, чтобы Польша была в безопасности и как можно лучше вооружена», но при этом «возможные инициативы должны быть хорошо подготовлены» и «все должны быть убеждены, что хотят этого».

    Кроме того, премьер-министр назвал идею размещения ядерного оружия массивной и очень серьезной, заявив, что ему необходимо «узнать все подробности», которые побудили Дуду сделать такое заявление.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил о готовности разместить на территории страны ядерное оружие. Германский политолог Александр Рар объяснил газете ВЗГЛЯД, что таким образом Польша пытается решить вопрос престижа и повысить свою значимость в НАТО.

    Коментарии (12)
    22 апреля 2024, 17:52 • Новости дня
    ВС России уничтожили телевышку с антенной связи ПВО в Харькове

    Подполье: Российские войска нанесли удар по телевышке с системами связи ПВО в Харькове

    ВС России уничтожили телевышку с антенной связи ПВО в Харькове
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российскими войсками нанесен удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой была установлена антенна связи украинской ПВО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По данным Лебедева, вышка стоит на улице Деревянко в Харькове, ее треть была уничтожена вместе с антенной связи ПВО. Подпольщик уточнил, что после удара системы ПВО в городе работают на минимальном расстоянии без связи друг с другом, передает РИА «Новости».

    Между тем власти Харькова подтвердили повреждение вышки и сообщили о перебоях с телевизионным сигналом.

    Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове.

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