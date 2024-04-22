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Газпром станет спонсором венгерского футбольного клуба «Ференцварош»
Российская компания «Газпром» станет новым титульным спонсором футбольного клуба из Венгрии «Ференцварош», сообщает венгерская газета Blikk.
Газпром был титульным спонсором клуба германского «Шальке» с 2007 по 2022 год, в 2012 году был также официальным спонсором Лиги чемпионов, а сейчас является титульным спонсором петербургского «Зенита» и сербской «Црвены Звезды», передает ТАСС.
Напомним, Газпром является спонсором «Црвены Звезды» с 2010 года. В июле 2015 года компания подписала новый спонсорский договор с сербским футбольным клубом «Црвена Звезда».