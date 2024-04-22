Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.7 комментариев
Зеленский посчитал, что Россия получает пользу от конфликтов в мире
Зеленский заявил о пользе для России от конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация вокруг Ирана и Израиля и конфликт в секторе Газа сегодня играет на руку России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Уго Траверу.
Зеленский, комментируя возможную связь между Украиной и ситуацией на Ближнем Востоке, отметил, что все это играет на руку России, но Киеву нужно признать сильные стороны Москвы, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский признал, что население страны испытывает усталость от конфликта с Россией.