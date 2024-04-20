В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?0 комментариев
Зеленский признал усталость украинцев от конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что население страны испытывает усталость от конфликта с Россией.
В интервью журналистам, приехавшим на Украину из Бразилии, Зеленский заявил, что вера украинцев в страну и вооруженные силы «никуда не делась», однако общество устало от конфликта, передает ТАСС.
«Что касается усталости, врать не буду, она есть», – признал он.
Ранее об усталости украинцев от военного конфликта заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.