Глава военной разведки Украины заявил об усталости от конфликта в стране

Глава военной разведки Украины Буданов заявил об усталости от конфликта в стране

Tекст: Александра Юдина

По его словам, усталость от конфликта проявляется как на индивидуальном уровне, так и на уровне всего общества, передает ТАСС.

Буданов отметил, что увеличивается также дефицит военнослужащих, хотя на данный момент, по его мнению, это не критично.

Начальник ГУР заметил, что решение именно этих вопросов является одной из ключевых задач украинских властей.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сформулировал философию украинской элиты, которая «воровала, ворует и будет воровать».