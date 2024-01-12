В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.3 комментария
Глава военной разведки Украины заявил об усталости от конфликта в стране
Глава военной разведки Украины Буданов заявил об усталости от конфликта в стране
Украинское общество устало от конфликта, в военной среде начинает нарастать дефицит личного состава, заявил французской газете Le Monde начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.
По его словам, усталость от конфликта проявляется как на индивидуальном уровне, так и на уровне всего общества, передает ТАСС.
Буданов отметил, что увеличивается также дефицит военнослужащих, хотя на данный момент, по его мнению, это не критично.
Начальник ГУР заметил, что решение именно этих вопросов является одной из ключевых задач украинских властей.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сформулировал философию украинской элиты, которая «воровала, ворует и будет воровать».