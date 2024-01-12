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    12 января 2024, 14:34

    Глава военной разведки Украины заявил об усталости от конфликта в стране

    Глава военной разведки Украины Буданов заявил об усталости от конфликта в стране

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское общество устало от конфликта, в военной среде начинает нарастать дефицит личного состава, заявил французской газете Le Monde начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    По его словам, усталость от конфликта проявляется как на индивидуальном уровне, так и на уровне всего общества, передает ТАСС.

    Буданов отметил, что увеличивается также дефицит военнослужащих, хотя на данный момент, по его мнению, это не критично.

    Начальник ГУР заметил, что решение именно этих вопросов является одной из ключевых задач украинских властей.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сформулировал философию украинской элиты, которая «воровала, ворует и будет воровать».

    11 января 2024, 22:54
    Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину

    Белый дом: Поставки оружия из США на Украину прекратились

    Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину
    @ dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджета на такие программы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    Как сказал представитель Белого дома, комментируя вопрос о поставках Вашингтоном вооружений Киеву, США выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого имелось финансирование, передает ТАСС.

    Кирби добавил, что помощь США «со скрипом остановилась», а «необходимость в предоставлении Киеву новых американских вооружений сейчас острая».

    Ранее газета The New York Times сообщила, что военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов.

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    11 января 2024, 16:52
    В Братиславе заявили, что Словакия перестала быть колонией США
    В Братиславе заявили, что Словакия перестала быть колонией США
    @ Christoph Thanei/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха заявил, что его страна не будет по указке США осуждать якобы использование Россией ракет КНДР в ходе спецоперации на Украине.

    По его словам, Вашингтон хочет, чтобы Словакия осудила использование ракет Россией, но при этом не предоставил доказательств, передает Life.

    Вице-спикер также привел в пример ситуацию с Ираком, когда США «лгали всему миру об оружии массового поражения там». Блаха заявил, что США нужно осознать, что Словакия перестала быть колонией США.

    По его словам, в Вашингтоне должны осознать, что Словакия «не подпрыгнет, когда они свиснут». Эти времена давно прошли, подчеркнул вице-спикер.

    Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия использует ракеты от КНДР для ударов по Украине.

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    11 января 2024, 16:44
    Зеленский назвал прекращение огня выгодным для России
    Зеленский назвал прекращение огня выгодным для России
    @ Efrem Lukatsky/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прекращение огня на украинской территории неприемлемо для Киева, заявил президент страны Владимир Зеленский.

    Пауза на поле боя – это «не пауза в войне», она не означает прекращения конфликта и не ведет к политическому диалогу с Россией или с кем-то еще, заявил Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

    Он пояснил, что приостановка военных действий в первую очередь даст преимущество России. Вместе с тем Зеленский признал, что страны ЕС не успевают пополнять боевые запасы украинской армии.

    До этого Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира».

    Коментарии (43)
    11 января 2024, 19:04
    CNN: Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    CNN: Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина сейчас получает от Запада переносные зенитные ракетные комплексы Stinger времен афганского конфликта 1979–1989 годов, сообщили в CNN.

    Телеканал со ссылкой на служащих ВСУ сообщил, что Киев получал от Запада нераспакованные ящики со Stinger, производство которых датировано периодом участия советских войск в войне в Афганистане, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в НАТО пообещали Украине «обширную военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год».

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    11 января 2024, 21:23
    NYT: Пентагон потерял оружие и технику для Киева на 1 млрд долларов

    NYT: Пентагон не отслеживал поставки оружия Украине должным образом

    NYT: Пентагон потерял оружие и технику для Киева на 1 млрд долларов
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов, пишет газета The New York Times.

    Речь идет о поставках ручных ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения, передает URA.ru.

    Отмечается, что дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли полностью отчитаться об отправленных на Украину почти 40 тыс. единиц оружия. Поэтому сейчас Конгресс обсуждает вопрос предоставления дополнительной военной помощи Киеву взамен пропавшей.

    В материале заключили, что данные доклада вызывают озабоченность по поводу эффективности контроля за военной помощью Киеву и ее возможной продажи третьим странам.

    Ранее в НАТО пообещали Украине военную помощь на миллиарды евро.

    Коментарии (19)
    11 января 2024, 19:28
    Зеленский призвал украинцев вернуться из-за границы на фронт
    Зеленский призвал украинцев вернуться из-за границы на фронт
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев призывного возраста вернуться из-за границы в страну в связи проблемами с мобилизацией.

    Глава государства отметил, что к тем же, кто оказался за границей, у него «есть вопросы». Он отметил, что служба на территории Украины обязательна для всех жителей, и не только на фронте, передает ТАСС.

    Ранее глава Николаевской областной администрации Виталий Ким предложил мобилизовать не 500 тыс. украинцев, а всю страну.

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    11 января 2024, 16:29
    Медведев напомнил «тупоголовым воякам из Бандеростана» о ядерном оружии России

    Медведев напомнил Киеву о праве России на применение ядерного оружия

    Медведев напомнил «тупоголовым воякам из Бандеростана» о ядерном оружии России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предложения отдельных украинских командиров об уничтожении пусковых установок на российской территории из западных ракет большой дальности несут с собой риск использования ядерного оружия Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Замглавы Совета безопасности России в своем Telegram-канале обратил внимание на заявления «отдельных тупоголовых вояк из Бандеростана», которые предложили в качестве лучшего метода борьбы с Россией уничтожить пусковые установки по всей российской территории. По словам Медведева, они предлагают сделать это с помощью переданных Западом ракет большой дальности.

    Это значит, что киевский режим «рискует нарваться» на действие пункта 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания. В пункте указывается применение обычного оружия против России, когда под угрозу поставлено само существование государства.

    «Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства», – подчеркнул зампред Совбеза. Он добавил, что об этом должны помнить все наследники «Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе» из числа тех, кто поддерживает нацистов на Украине.

    Ранее Медведев заявил, что ОПК полностью выполнил заказ по поставкам вооружений.

    Коментарии (44)
    12 января 2024, 03:42
    Зеленский обвинил республиканцев в нежелании помочь украинским пенсионерам
    Зеленский обвинил республиканцев в нежелании помочь украинским пенсионерам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию кандидата в президенты США, губернатора Флориды Рона Десантиса и республиканцев из Конгресса, блокирующих выделение помощи Украине.

    По его словам, любое промедление ставит под удар уязвимые категории населения, а Десантис молодой и «не понимает, что такое поддерживать пенсионеров» в воюющей стране, передает РИА «Новости».

    Зеленский добавил, что когда Десантис станет пенсионером, он поможет ему за то, что США помогали украинским пенсионерам.

    Ранее губернатор Флориды Рон Десантис назвал многомиллиардную помощь Киеву «нелепой тратой средств налогоплательщиков».

    Коментарии (47)
    12 января 2024, 11:51
    Медведев сформулировал философию украинской элиты

    Медведев: Бандеровцы воровали, воруют и будут воровать, в этом философия украинской элиты

    Медведев сформулировал философию украинской элиты
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Продажные бандеровцы воровали, воруют и будут воровать, в этом заключается философия украинской элиты, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале написал, что новый фронт, открытый американцами в Йемене, призван в том числе отвлечь внимание от их «проблемных киевских подопечных», которые оказались не «святыми патриотами», а «банальными и бескомпромиссными ворюгами, которые расхищают огромные средства на оружие».

    Так зампред СБ России отреагировал на публикацию The New York Times, согласно которой военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов. «Теперь американские кукловоды опасаются, что оружие могли украсть и отдать контрабандистам либо кто-то из их гнилой камарильи, либо киевские рвачи», – отметил Медведев.

    «Воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне. Они воровали, воруют и будут воровать. (…) Так что выделяйте им свои миллиарды, господа хорошие из ЕС и из-за океана. Все будет с блеском с… разворовано в кратчайшие сроки», – заключил зампред Совета безопасности России.

    Коментарии (3)
    12 января 2024, 07:15
    На Западе потребовали от Украины призвать уехавших и женщин

    Генерал Бен Ходжес потребовал от Киева мобилизовать женщин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и уехавших граждан, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу ProUA.

    По его словам, на Украине есть достаточно людей, но ВСУ не провели хорошую кампанию по мобилизации и приоритетом для украинского правительства сейчас должно стать привлечение этих молодых мужчин женщин, передает РИА «Новости».

    Ходжес добавил, что женщины могут служить на гораздо большем количестве должностей, чем считают в ВСУ, например, в артиллерии, инженерных или танковых войсках.

    Он подчеркнул также, что Украина могла бы активнее требовать выдачи мужчин, находящихся в Польше, Румынии и Германии.

    Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ему не хватает людей в армии, и призвал депутатов Верховной Рады пойти на фронт.

    Коментарии (18)
    12 января 2024, 12:10
    В Британии рассказали о шоке в НАТО после ударов России по Украине

    Британский аналитик Меркурис заявил, что массированные удары ВС России по Украине вызвали шок в НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Массированные удары российских военных по военным объектам на Украине шокировали представителей НАТО, заявил на YouTube-канале The Duran британский аналитик Александр Меркурис.

    По его словам, в течение трех недель прошли три серии мощных авиаударов, которые оказались абсолютно разрушительными и вызвали шок во всем Североатлантическом альянсе, передает РИА «Новости».

    Меркурис отметил, что российские удары свели на нет усилия НАТО – имеются в виду поставки альянса трети собственных зенитных ракет и лучших радаров ради укрепления противовоздушной обороны Украины.

    «Даже Зеленский (президент Украины Владимир, – прим. ВЗГЛЯД) признает, что ПВО Украины находится на грани истощения», – заключил он.

    Ранее аналитик заявил, что массированные авиаудары России привели к катастрофическим последствиям на Украине.

    Коментарии (5)
    11 января 2024, 15:37
    В Еврокомиссии не смогли назвать следующие шаги по вступлению Украины в ЕС

    Представитель ЕК не смогла назвать сроки и следующие шаги по вступлению Украины в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия все еще изучает возможные следующие шаги в направлении членства Украины в Евросоюзе, однако пока не готова назвать какие-либо сроки, сообщила представитель ЕК Ана Писонеро.

    У нее уточнили, когда в ЕС планируют перейти к практическим шагам по присоединению Украины в сообщество. По словам Писонеро, на данном этапе ЕК решает, когда приступить к работе над следующими шагами в соответствии с выводами Евросовета, передает РИА «Новости».

    Конкретных сроков представительница ЕК не назвала.

    Напомним, саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. При этом европейские лидеры не установили никаких сроков запуска переговоров с этими странами.

    Коментарии (5)
    12 января 2024, 10:43
    В Госдуме цитатой из Станиславского ответили на заявление США о прекращении помощи Киеву

    Депутат Госдумы Ивлев прокомментировал цитатой Станиславского заявление США о прекращении помощи Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев скептически отреагировал на заявление США о прекращении помощи Киеву.

    «Пока по Станиславскому (театральный режиссер Константин Станиславский – прим ВЗГЛЯД): «Не верю!», цитирует его РИА «Новости».

    Ивлев отметил, что мировая практика уже показала, как ловко в США «умеют наводить туман войны».

    В этой связи, по мнению депутата, могут появиться на свет новые программы помощи, найдутся и дополнительные финансы.

    При этом Ивлев подчеркнул, что это возможно только в том случае, если это будет выгодно самим Штатам.

    В заключение депутат от Крымского региона заметил, что остановка в предоставлении помощи могла бы послужить закономерным шагом и уроком для правительства Киева, предавшего интересы украинцев ради Запада.

    Накануне Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину в связи с отсутствием бюджета на такие программы.

    Газета The New York Times сообщала, что военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов.

    Коментарии (0)
    11 января 2024, 21:41
    Госдеп выразил разочарование позицией Венгрии по Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Администрация США разочарована позицией Будапешта по Украине и считает ее неконструктивной, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    По его словам, в США разочарованы тем, что премьер-министр Венгрии решил держаться в ЕС «в одиночку», подвергая сомнению, следует ли оказывать помощь Украине, передает ТАСС.

    «Полагаю, что это дело в действительности надо уладить самой Европе», – отметил О’Брайен. Также от Венгрии в США ожидают в ближайшее время шагов, направленных на завершение процесса вступления Швеции в НАТО.

    Ранее СМИ сообщали, на каких условиях Венгрия согласится снять вето на помощь Украине.

    Коментарии (2)
    12 января 2024, 01:21
    ЕК решила пойти на уступки Венгрии ради помощи Украине

    FT: Еврокомиссия готова пойти на уступки Венгрии ради выделения помощи Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия (ЕК) ради согласования пакета финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро готова пойти на уступки Венгрии по некоторым вопросам, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

    По сообщению издания, Брюссель может предоставить Венгрии возможность выйти из сделки в 2025 году в рамках механизма пересмотра пакета помощи, передает ТАСС. Также, ЕК открыта для возможности проведения ежегодного аудита расходования предоставленных средств украинскими властями, а также для принятия положения об «аварийном торможении», по которому любая страна сообщества сможет вынести на обсуждение вопрос о помощи Украине.

    Неназванный высокопоставленный венгерский чиновник заявил Financial Times, что такие договоренности устроят Будапешт. Он добавил, что Венгрия «настроена на переговоры».

    Ранее СМИ сообщали, на каких условиях Венгрия согласится снять вето на помощь Украине.

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