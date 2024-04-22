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На уроке «Разговоры о важном» школьникам рассказали о Дне весны и труда
Традиционный урок «Разговоры о важном», который прошел в понедельник, 22 апреля, был посвящен Дню весны и труда. Этот праздник ежегодно отмечается в России 1 мая.
Школьникам рассказали об истории праздника, а также о 20-летии Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».
«Труд – это основа благополучия и процветания любого общества. Именно благодаря упорству и самоотверженности трудящихся создаются материальные блага, развивается экономика, улучшается жизнь людей. День весны и труда – это не только повод отдохнуть и провести время с близкими, но и возможность задуматься о ценности и важности труда, о том, какой вклад мы можем внести в развитие нашей страны», – рассказали во время урока.
Школьникам объяснили также, что культура труда – это не просто знание о профессиях, но и активная позиция, осознанное отношение к работе, стремление к самосовершенствованию и сотрудничеству.
В рамках занятия школьники и студенты страны познакомились с деятельностью Российских студенческих отрядов, которые на протяжении 20 лет ведут молодое поколение к новым высотам.
С деятельностью молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» детей и молодежь познакомил председатель Правления «Российских студенческих отрядов» Михаил Киселев. «Каждая профессия она нужна, каждый труд он благороден, и каждый труд он реально крут, если ты занимаешься им качественно и профессионально», – отметил Киселев.
Кроме того, председатель правления молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» ответил на вопросы школьников. В своих ответах Михаил Сергеевич поделился секретами получения успеха в любом деле, какие профессии будут самыми востребованными в ближайшем будущем и какие перспективы для развития и карьеры раскрывает вступление в Российские студенческие отряды.
В ходе занятия школьники с классными руководителями и советниками директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями пришли к выводу, что работа в студенческих отрядах позволяет не только попробовать себя в различных направлениях, чтобы стать профессионалом, но и позволяет быть частью большой команды, которая объединяет людей, готовых трудиться и помогать обществу, для которых «труд крут».