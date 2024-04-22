В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?8 комментариев
В России создали систему защиты важных объектов от атак дронов
В России создали систему безопасности «Пятница» для защиты объектов от БПЛА
В России создана система безопасности «Пятница», предназначенная для защиты важных масштабных объектов от атак дронов, сообщил разработчик системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).
По его словам, разработчик представит на «Армии-2024» цифровую систему безопасности «Пятница» – программное решение, объединяющее все в единый центр, способное «закрыть» масштабные объекты, в том числе промышленные предприятия, которые подвергаются атакам украинских беспилотников, передает РИА «Новости».
Ранее генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков сообщил, что в России был создан портативный подавитель дронов «Гюрза», оснащенный искусственным интеллектом, он уже применяется в зоне СВО.