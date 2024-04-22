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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хотят ли европейцы войны с Россией

    Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    19 комментариев
    22 апреля 2024, 08:45 • Новости дня

    В России создали систему защиты важных объектов от атак дронов

    В России создали систему безопасности «Пятница» для защиты объектов от БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России создана система безопасности «Пятница», предназначенная для защиты важных масштабных объектов от атак дронов, сообщил разработчик системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).

    По его словам, разработчик представит на «Армии-2024» цифровую систему безопасности «Пятница» – программное решение, объединяющее все в единый центр, способное «закрыть» масштабные объекты, в том числе промышленные предприятия, которые подвергаются атакам украинских беспилотников, передает РИА «Новости».

    Ранее генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков сообщил, что в России был создан портативный подавитель дронов «Гюрза», оснащенный искусственным интеллектом, он уже применяется в зоне СВО.

    20 апреля 2024, 15:26 • Новости дня
    В США назвали представляющий серьезную угрозу для Запада российский самолет

    NI: Российский бомбардировщик Ту-160М2 вызывает серьезные опасения западных стран

    В США назвали представляющий серьезную угрозу для Запада российский самолет
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новые российские модернизированные Ту-160М2, известные как «Белые лебеди», обладают мощным наступательным потенциалом, опережают аналоги США и представляют серьезную угрозу для Запада, пишет The National Interest.

    В издании отметили новые «Белые лебеди» смогут запускать гиперзвуковые ракеты и нести шесть различных типов вооружений, в том числе, ядерную Х-102. Автор статьи добавил, что для того, чтобы противостоять российскому самому грозному в мире российскому бомбардировщику, нужно обновить его американские аналоги, передает РИА «Новости».

    При это эксперты сомневаются, что в ближайшее время американские ВВС смогут модернизировать свои самолеты, поэтому русские получат ключевое преимущество перед Западом.

    «Белый лебедь» – самый габаритный, самый тяжелый, самый быстрый и мощнейший сверхзвуковой бомбардировщик в мире. Ту-160 может нести до 12 крылатых ракет. В частности, применяются Х-15, до того – Х-45 и Х-55.

    Сейчас его оснащают и ракетами Х-101. В ядерном исполнении ее индекс Х-102. Она способна поражать цели на дальности до 5500 км. Кроме того, в составе вооружения могут быть авиабомбы и мины. В 2023 году Ту-160 стали вооружать ракетами Х-БД, способными уничтожать цели на дальности свыше 6 500 км.

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    21 апреля 2024, 00:36 • Новости дня
    Американский миллиардер предрек Украине крах, несмотря на помощь США
    Американский миллиардер предрек Украине крах, несмотря на помощь США
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс считает, что крах Украины неизбежен, несмотря на одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта об оказании военной помощи Киеву.

    «Эти сцены празднований будут выглядеть особенно глупо, когда Украина в любом случае потерпит крах», – написал он на своей странице в социальной сети, передает ТАСС

    Сакс обратил внимание на то, что войны в Ираке и Афганистане также начинались с ежегодных выделений средств на сумму около $60 млрд, а в итоге стоили триллионы долларов.

    Он убежден, что и в случае с Киевом речь идет не «просто о $61 млрд».

    «Украине понадобятся огромные ежегодные денежные вливания, чтобы предотвратить полное поражение. Так что $61 млрд – это лишь нижняя черта для ежегодных выделений средств в новой бесконечной войне», – заключил миллиардер.

    Напомним, Палата представителей США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для их передачи Киеву. Объем пакета составил $95 млрд, из которых $60 млрд предназначены для Киева.

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    19 апреля 2024, 10:42 • Новости дня
    Упавший на Ставрополье бомбардировщик Ту-22М3 возвращался с боевого задания
    Упавший на Ставрополье бомбардировщик Ту-22М3 возвращался с боевого задания
    @ t.me/VVV5807

    Tекст: Ольга Никитина

    Дальний бомбардировщик Ту-22М3, потерпевший крушение в Ставропольском крае, упал после выполнения боевой задачи и возвращался на аэродром базирования, сообщили в Минобороны.

    В заявлении военного ведомства говорится, что летчики катапультировались. На борту самолета, по данным Минобороны, не было боекомплекта. Разрушений на земле не произошло, передает ТАСС сообщение Минобороны.

    Причиной аварии, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

    Напомним, один из членов экипажа упавшего в Красногвардейском округе Ставропольского края самолета Ту-22М3 погиб, двое других госпитализированы, а четвертого в настоящее время ищут.

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    20 апреля 2024, 09:32 • Новости дня
    Эксперт расписал преимущества «мангалов» на поле боя

    Разработчик РЭБ : Атака ХАМАС на Израиль показала эффективность «мангалов» на танках

    Эксперт расписал преимущества «мангалов» на поле боя
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Атака ХАМАС на Израиль в 2023 году показала, что так называемые «мангалы» на российских танках зря подвергались насмешке, заявил разработчик устанавливаемой на бронетехнику России модульной системы РЭБ «Волнорез» Станислав.

    По его словам, Израиль ранее не ставил на бронетехнику «козырьки», для борьбы с БПЛА использовались другие средства, в том числе антидроновые ружья. После атаки ЦАХАЛ израильские танки были спешно оборудованы так называемыми «мангалами», над которыми в свое время смеялись на Западе, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что полгода назад возимой РЭБ, какой ее придумали разработчики «Волнореза», не было как класса ни у одной армии мира, в итоге, израильские «Меркавы» в первые дни атаки ХАМАС были сожжены простейшими дронами, а российская армия уже давно их подавляла при помощи, в том числе, «мангалов».

    Ранее американские СМИ писали, что боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, за несколько дней израильская армия лишилась шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров.

    Армия обороны Израиля после этого начала установку дополнительной защиты на свои танки «Меркава» в виде антидроновых «мангалов», как это делает российская армия в зоне спецоперации на Украине.

    Напомним, в России начали штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе.

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    19 апреля 2024, 09:17 • Новости дня
    На Западе заявили о появлении у ВСУ способных долететь до Сибири дронов

    Economist: У ВСУ появились дроны с дальностью полета 3 тыс. км

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины (ВСУ), как утверждают британские СМИ, получили новые беспилотники с дальностью полета до 3 тыс. километров, что позволяет им «потенциально наносить удары по территории Сибири».

    Как пишет британский журнал The Economist, производство дальнобойных БПЛА якобы ведется на нескольких (около шести) предприятиях, а общий объем инвестиций в проект оценивается в сотни миллионов долларов.

    «Самая совершенная из новых моделей имеет радиус действия 3 тыс. километров и способна долететь до Сибири», – передает «Царьград» содержание публикации.

    По оценке британских журналистов, создание Украиной дальнобойных БПЛА стало ответом на отказ Запада поставлять Киеву оружие дальнего радиуса действия.

    Напомним, ранее Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами.

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    21 апреля 2024, 04:50 • Новости дня
    Маск заявил об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта

    Илон Маск заявил, что переживает об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта

    Маск заявил об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта
    @ Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что боится отсутствия стратегии выхода из украинского конфликта.

    «Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода из конфликта, это просто бесконечная война», – написал он в социальной сети, передает ТАСС.

    Маск отметил, что в результате этого конфликта гибнут дети.

    Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил 95 млрд долларов, из которых 60 млрд долларов предназначены для Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выделение военной помощи Украине прямым спонсированием терроризма.

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    19 апреля 2024, 22:49 • Новости дня
    В зоне СВО погиб корреспондет «Известий» Семен Еремин

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации.

    О гибели журналиста сообщило издание, в котором он работал. Отмечается, что Еремин работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года и одним из первых среди российских журналистов делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город.

    Также он активно освещал работу российских беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» и корректируемых боеприпасов «Краснополь».

    Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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    20 апреля 2024, 06:56 • Новости дня
    При атаке беспилотника в Белгородской области погибли два человека
    При атаке беспилотника в Белгородской области погибли два человека
    @ Telegram-канал губернатора Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух мирных жителей в селе Пороз Грайворонского городского округа из-за атаки украинских беспилотников.

    «Село подверглось атаке ВСУ. В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный дом. Погибли женщина, лежавшая с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, сын погибшей в последний момент успел выбежать из горящего здания.

    «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – добавил губернатор.

    Он отметил, что серьезные повреждения получили еще один жилой дом и хозяйственная постройка.

    Ранее сообщалось, что при обстреле села в Белгородской области пострадали две женщины.


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    21 апреля 2024, 12:04 • Новости дня
    Специалисты по РЭБ рассказали, как подавляют самолеты ВСУ

    Оператор «Торнадо»: Комплекс РЭБ «Красуха» находит самолеты ВСУ на любой высоте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты по радиоэлектронной борьбе рассказали, как комплекс РЭБ «Красуха» позволяет подавлять самолеты Украины на любой высоте.

    Как рассказал начальник станции РЭБ «Красуха» с позывным «Торнадо», комплекс позволяет независимо от высоты полета самолета, скорости и маневренности обнаружить противника на большом расстоянии, передает РИА «Новости».

    Оператор «Красухи» с позывным «Веселый» рассказал, что недавно был обнаружен самолет ВСУ, пытавшийся вести радиолокационную разведку российских объектов, после чего ВС России применили ответную помеху, ослепили противника – и он отступил.

    Ранее Минобороны России опубликовало видео работы расчетов комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе специальной военной операции на Украине.

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    20 апреля 2024, 07:50 • Новости дня
    Российские войска нанесли удары по военным объектам в Сумской области

    Российские войска нанесли удары по военным объектам в Сумской области Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России нанесли удары по авиабазе и расположению 58-й отдельной мотопехотной бригады в городе Конотоп Сумской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

    «Вчера вечером около 22.00 город Конотоп Сумской области получил минимум два удара. Называют направлениями местную авиабазу», – передает заявление Лебедева РИА «Новости».

    По данным подполья, на авиабазе, расположенной на улице Петлюры, находятся ангары, казарменные помещения, столовая, базы, а также авиаремонтный завод.

    «Второй прилет в Конотоп местные жители связывают с расположением 58-й отдельной мотопехотной бригады по улице Тургенева, 30», – рассказал подпольщик.

    По словам местных жителей, после ударов медиков вызвали на работу, что может свидетельствовать о потерях среди украинских военнослужащих.

    Подполье также зафиксировало два прилета в городе Сумы. Один из ударов пришелся по расположению остатков 15-го батальона территориальной обороны.

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    20 апреля 2024, 06:09 • Новости дня
    Артиллерия Черноморского флота уничтожила наблюдательный пункт ВСУ

    Артиллерия Черноморского флота уничтожила наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты 120-мм самоходных артиллерийских установок «Нона-С» морской пехоты Черноморского флота поразили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщает Министерство обороны России.

    В ходе разведывательных мероприятий, с применением воздушных средств, был обнаружен наблюдательный пункт противника, откуда велось наблюдение за позициями российских войск. Для его уничтожения были задействованы самоходные орудия «Нона-С», передает ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство.

    Согласно сообщению Министерства обороны, «экипажи совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания огнем прямой наводкой поразили опорный пункт и уничтожили находившуюся в нем живую силу противника».

    «Нона-С» – это 120-мм самоходная артиллерийская установка, обладающая высокой мобильностью и огневой мощью. Она способна поражать различные цели, включая бронетехнику, укрепленные позиции и живую силу противника. Дальность стрельбы «Ноны-С» достигает 8,8 км, а скорострельность - до 8 выстрелов в минуту. Благодаря своим характеристикам, «Нона-С» является эффективным средством огневой поддержки на поле боя.

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    19 апреля 2024, 23:50 • Новости дня
    В Донецке ранен мужчина в результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Донецке ранен мужчина 1965 года рождения.

    Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, инцидент произошел в Петровском районе города, передает ТАСС.

    Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены два мирных жителя и погиб еще один.

    «По состоянию на 22:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: г. Донецк (Петровский район) – в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина 1965 г. р.», – говорится в сообщении СЦКК.

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    21 апреля 2024, 05:19 • Новости дня
    Лидеры Канады и Польши обсудили дальнейшую помощь Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда обсудили вопросы оказания дальнейшей помощи Украине. Встреча состоялась 20 апреля на базе канадских вооруженных сил в городе Эскимальт.

    «Стороны подтвердили свою неизменную поддержку Украины и обсудили варианты оказания дальнейшей помощи Киеву», – говорится в сообщении пресс-службы главы канадского правительства, передает ТАСС

    Кроме того, Трюдо и Дуда рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества Канады и Польши, а также тему укрепления трансатлантического сотрудничества в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне в июле.

    Дуда находится в Канаде с визитом с 18 по 23 апреля.

    Ранее сообщалось, что Канада решила присоединиться к коалиции по развитию дронов для Украины.

    С начала украинского конфликта Канада передала Киеву более 100 специализированных камер для дронов от компании L3 Wescam. В ближайшее время Оттава намеревается поставить Киеву более 800 дронов компании Teledyne FLIR.

    Напомним, Британия и Латвия возглавили «международную коалицию», чтобы создать Киеву «жизненно важные» возможности в области беспилотников.

    В это объединение планируется включить Германию, Грецию, Данию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Румынию, Северную Македонию, Турцию, Финляндию, Францию, Хорватию и Эстонию.

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    21 апреля 2024, 02:03 • Новости дня
    ВСУ 19 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

    Tекст: Денис Александрович Тельманов

    Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 67 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    «Зафиксировано 19 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины). Четыре обстрела – на донецком направлении. Пятнадцать обстрелов – на горловском направлении», – передает сообщение представительства ДНР ТАСС.

    Отмечается, что в результате обстрелов один мирный житель получил ранения.

    Накануне СЦКК зафиксировал 31 обстрел со стороны ВСУ.

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    20 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    Шойгу заявил о создании в Минобороны центра беспилотников и роботов

    Tекст: Вера Басилая

    В Минобороны России будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботизированных комплексов, который объединит предприятия, лаборатории и конструкторские бюро по разработке и производству оружия, сообщили министр обороны России Сергей Шойгу.

    Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил выполнение указаний, связанных с разработкой беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия. Все представленные беспилотники, а также полезная нагрузка созданы из российских композитных материалов, что позволит в ближайшее время перейти к серийному выпуску таких дронов, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Шойгу также представили БПЛА с полезной нагрузкой от 10 до 200 кг, и перспективный ударный квадрокоптер с универсальными сбросами для различных типов боеприпасов, который способен дистанционно минировать местность в условиях низкой видимости. Он также оснащен повышенной помехозащищенностью. Отмечается, что предприятие готово выпускать 30 таких квадрокоптеров в месяц, и нарастить производство в дальнейшем.

    По словам министра обороны России, будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботизированных комплексов, который объединит предприятия, лаборатории и конструкторские бюро по разработке и производству оружия.

    Шойгу представили отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при участии военнослужащих-снайперов, которые находились в зоне СВО.

    Замминистра обороны  Юнус-Бека Евкуров доложил о создании до 1 июня на всех полигонах ВС РФ учебно-тактических полей отработки навыков по борьбе с дронами.

    Также Шойгу поручил обеспечить штурмовые группы представленными ему образцами вооружения для эффективного уничтожения fpv-дронов противника.

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