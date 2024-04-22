Портативный антидрон с ИИ создан в России и задействован в зоне СВО

Генеральный конструктор НПП «Герань» Жуков сообщил об использовании в зоне СВО оснащенного ИИ подавителя дронов

Tекст: Антон Антонов

Жуков сказал, что сейчас у «Гюрзы» нет аналогов, в «работу заложены алгоритмы искусственного интеллекта». Он пояснил, что подавитель дронов сам определяет «частоты гашения», передает ТАСС.

Внедрение ИИ Жуков счел эффективным. По его словам, «Гюрза» автоматически реагирует на украинские БПЛА, «исключая посторонние сигналы и шумы». Когда сигнал БПЛА пропадает, подавитель дронов автоматически прекращает подавление.

«Гюрза» весит 25 кг, действует на дистанции 1500 м (в зависимости от условий) и в 10 частотных диапазонах.

Напомним, в России создана комплексная система защиты объектов от дронов «Ступор», способная своевременно выявлять и подавлять беспилотники сразу несколькими способами.