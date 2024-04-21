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Уровень воды в реке Томь в Новокузнецке достиг опасной отметки
Уровень воды в реке Томь в Новокузнецке Кемеровской области достиг опасной отметки в 630 см. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов
За сутки уровень воды в реке поднялся на 80 см из-за обильных осадков в верховьях рек, написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Кузнецова, подтоплений жилых домов нет, условия жизнедеятельности населения не нарушены. В связи с переливом воды закрыта дорога на Абагур Лесной и поселок Елань через Агрофабрику.
Глава города также сообщил, что уровень воды в реке Томь в районе Абашево составляет 600 см, в реке Кондома в районе Калтана – 500 см, в реке Аба – 20 см.
Ранее сообщалось, что Число подтопленных участков в Томской области за сутки увеличилось на 153 и достигло 484, в зоне затопления остаются четыре населенных пункта и пять садоводческих товариществ, сообщает МЧС России.
По данным ведомства, подтоплены также 36 жилых домов и несколько участков дорог, в том числе один в самом Томске, передает ТАСС.
Проведенные ледовзрывные работы на реке Томь позволили приостановить повышение уровня воды, однако ситуация остается сложной.