Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?7 комментариев
Число подтопленных участков в Томской области за сутки выросло до 484
Число подтопленных приусадебных участков в Томской области за сутки увеличилось на 153 и достигло 484, в зоне затопления остаются четыре населенных пункта и пять садоводческих товариществ, сообщает МЧС России.
По данным ведомства, подтоплены также 36 жилых домов и несколько участков дорог, в том числе один в самом Томске, передает ТАСС.
Власти региона ранее сообщали о переливах семи участков дорог.
Проведенные ледовзрывные работы на реке Томь позволили приостановить повышение уровня воды, однако ситуация остается сложной.
При наихудшем сценарии развития паводка в зону подтопления могут попасть 10 населенных пунктов.
В четырех населенных пунктах Томского района введен режим ЧС, жители нескольких деревень и СНТ эвакуированы.