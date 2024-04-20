В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?2 комментария
ВСУ пытались совершить атаку воздушными шарами в Тульской и Московской областях
ВСУ пытались совершить атаку воздушными шарами по объектам на территории Тульской и Московской областей
Около 19.00 средства ПВО ВС России пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением малоразмерных воздушных шаров по объектам в Тульской и Московской областях.
Дежурными средствами ПВО украинские воздушные шары были уничтожены, передает Telegram-канал Минобороны России.
Ранее в Калужской области обезвредили упавший метеозонд.