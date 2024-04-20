Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.15 комментариев
ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника в Брянской области
Богомаз: ПВО уничтожила еще четыре украинских беспилотника в Брянской области
Средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Таким образом, число уничтоженных к утру субботы БПЛА в Брянской области достигло четырех, передает РБК.
По информации из Telegram-канала главы Брянской области, ночью система ПВО также сбила два дрона в Невлинском и Клинцовском районах, один БПЛА самолетного типа был уничтожен в Климовском районе.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал Богомаз.
Ранее Минобороны сообщило, что ПВО России сбила 50 украинских беспилотников за ночь.