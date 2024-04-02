«Росмолодежь» поддержала предложения МГЕР по нацпроекту «Молодежь России»

«Росмолодежь» поддержала предложения «Молодой Гвардии Единой России» для нацпроекта «Молодежь России»

Среди ключевых предложений: проект инициативного бюджетирования по реализации лучших студенческих идей; открытие центров обучения волонтеров в регионах; проект «Наставник Z», подразумевающий работу участников и ветеранов СВО с молодежью в учебных заведениях.

Помимо этого, активисты МГЕР предложили включить в нацпроект «Молодежь России» обучение и продвижение в политике участников и волонтеров СВО, а также курс по подготовке и обучению управлению БПЛА в образовательных учреждениях, говорится на сайте «Единой России».

Все предложения поддержала «Росмолодежь», сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов. В федеральном агентстве, по словам замруководителя «Росмолодежи» Дениса Аширова, поблагодарили активистов МГЕР за представленные инициативы.

«Важно, чтобы предложения из регионов услышали, чтобы они вошли в новый нацпроект. По итогам уже проведенных мероприятий мы выделили шесть основных направлений, по которым было больше всего инициатив. Их мы и представили в «Росмолодежь» и получили поддержку от коллег из федерального агентства. Планируем привлекать к участию в реализации наших предложений и нового нацпроекта молодогвардейцев, волонтеров «Единой России», участников СВО, общественные молодежные объединения, студенческие сообщества», – рассказал Демидов.

«Молодая Гвардия» услышала призыв президента о запуске нового нацпроекта и провела сбор предложений в регионах, отметила замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алена Аршинова. «Очень важно, чтобы именно молодежные инициативы – то, что реально волнует и интересует молодых людей в регионах, – нашли отражение в нацпроекте, он именно для этого и разрабатывается. Мы рады, что МГЕР в этом смысле сделала свой вклад. И он оказался востребованным», – подчеркнула она.