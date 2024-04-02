Российские военные на Херсонском направлении поразили две украинских бригады

Tекст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона на этом направлении потеряла до 40 человек, два пикапа и также САУ «Акация», указало ведомство в своем Telegram-канале.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной и 1-й танковой бригад ВСУ у Урожайного и Макаровки в ДНР. Отражена контратака украинских штурмовиков 128-й бригады теробороны у Никольского в ДНР.

ВСУ потеряли свыше 140 человек, два танка и четыре автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М777, польская САУ Krab и гаубица Д-20.

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания дронов. Средства ПВО за сутки сбили 195 украинских беспилотников и 41 снаряд РСЗО HIMARS и Vampire.

С начала СВО уничтожено: 581 самолет, 270 вертолетов, 18 374 дрона, 495 ЗРК, 15 680 танков и других боевых бронированных машин, 1261 машина РСЗО, 8629 орудий полевой артиллерии и минометов.