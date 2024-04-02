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Times: Британские тяжелые БПЛА Watchkeeper не могут летать при плохой погоде
Беспилотники Watchkeeper, стоящие на вооружении ВС Британии, не могут летать при неблагоприятных погодных условиях и простаивают без дела, пишет The Times, ссылаясь на экс-замглавы Минобороны королевства Марка Франсуа.
По словам Франсуа, затянувшаяся на почти 20 лет история проекта Watchkeeper, основанного на израильском БПЛА Hermes 450, который успешно используется ВВС Израиля, обошелся британскому бюджету в 1,4 млрд фунтов стерлингов (1,75 млрд долларов) с семикратным превышением первоначальных оценок, передает ТАСС.
При этом Минобороны королевства предъявило к БПЛА почти 2,5 тыс. дополнительных требований, из-за чего дроны разрабатывались дольше запланированного, стали дороже и тяжелее, что отрицательно сказалось на их возможностях, а восемь из 54 заказанных БПЛА стоимостью 5 млн фунтов (6,27 млн долларов) каждый уже пришлось списать по причине аварий в ходе испытательных и тренировочных полетов.
Как пишет The Times, в настоящий момент ни один из разведывательных БПЛА не используется, в Минобороны королевства заявили, что Watchkeeper успешно применялись по всему миру, в том числе в Афганистане.
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