Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.0 комментариев
В Тюменской области решили выплатить пострадавшим от паводка по 50 тыс. рублей
Жители Тюменской области, у кого пострадали дома от паводка, получат по 50 тыс. рублей из бюджета региона на первоочередные траты, сообщил глава региона Александр Моор.
«Дорогие земляки! Сегодня у нас уже более 90 подтопленных домов. Людям трудно. Принял решение: выплатим семьям, чьи дома подтопило, 50 тыс. рублей на первоочередные нужды из областного бюджета», – сказал Моор в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что для получения этих средств не нужно собирать никакие документы, требуется лишь заявление. Социальные службы будут выплачивать средства «максимально оперативно».
Более подробная информация доступна на сайте паводок72.рф, отметил губернатор.
После обследования комиссии будет рассматриваться вопрос последующей поддержки, опыт организации такой работы уже есть, подчеркнул Моор.
«В беде никого не оставим!» – заключил он.