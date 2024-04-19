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    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

    4 комментария
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Вторая мировая война продолжается

    Диверсии, саботаж, радикализм – стандартные методы Запада в борьбе против нашей страны, которую в ходе холодной войны он использовал на полную катушку и продолжает использовать сейчас.

    3 комментария
    19 апреля 2024, 10:47 • Новости дня

    Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Николаевской области

    Подполье: ВС России ударили по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, около полуночи был прилет по аэродрому Мартыновка в Николаевской области, взрыв и детонация были слышны в нескольких километрах, дома хорошо тряхнуло, передает РИА «Новости».

    Ранее ВС России нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, а также по аэродрому в Ивано-Франковской области.

    16 апреля 2024, 13:58 • Новости дня
    Стало известно о возможной ликвидации Буданова или Сырского на Украине

    СМИ сообщили о возможной ликвидации Буданова или Сырского на Украине

    Стало известно о возможной ликвидации Буданова или Сырского на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Удар российских военных по полигону в Чугуеве около Харькова мог способствовать ликвидации руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) или главкома ВСУ Александра Сырского.

    Ряд СМИ утверждают, что на месте удара мог находиться не Буданов, а главком ВСУ Сырский, при этом все сообщения идут с упором на то, что уничтожены важные чины, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Также отмечается, что могли быть уничтожены украинские офицеры. Официальной информации из Киева по поводу жертв российской атаки не поступало.

    В Киеве уже не раз признавали десятикратное превосходство России в числе артиллерийских снарядов.

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    16 апреля 2024, 20:59 • Новости дня
    Российские войска прорвались в Красногоровку в ДНР

    Военкоры сообщили о прорыве ВС России в город Красногоровку

    Российские войска прорвались в Красногоровку в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали оборону ВСУ между Донецком и Марьинкой и ворвались в населенный пункт Красногоровка, сообщили военкоры.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликованы кадры прорыва колонны бронетехники в Красногоровку, по словам российских военкоров, видео снято противником.

    Отмечается, что штурмовикам Южной группировки войск ВС России удалось занять уже большую часть застройки и здание железнодорожной станции. Украинские военные аналитики пишут, что российские войска закрепились в южной части города в частном секторе.

    Ранее в Минобороны сообщали, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи в районе Красногоровки. Сообщалось, что освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой народной республики.

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    17 апреля 2024, 19:37 • Новости дня
    Военкоры: При ударе по Чернигову мог погибнуть генерал ВСУ Красильников
    Военкоры: При ударе по Чернигову мог погибнуть генерал ВСУ Красильников
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удар по командному пункту в Чернигове, где проходило совещание ВСУ под руководством командующего группировкой ВСУ «Север» генерал-лейтенанта Дмитрия Красильникова, сообщил «Донбасский партизан».

    Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в России в список террористов и экстремистов) сообщил, что в Чернигове поражена гостиница, где были расквартированы украинские военные, ВСУ понесли потери убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    Украинские СМИ пишут, что по гостинице «Профсоюзная» был нанесен удар тремя «Искандерами».Отмечается, что атака проводилась во время военного совещания с участием Дмитрия Красильникова, командующего группировкой «Север», который мог погибнуть, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Донбасский партизан».

    Ранее сообщалось, что в районе Одессы был нанесен удар по портовой инфраструктуре.

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    17 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной

    Эксперт Федутинов рассказал, как Украина смогла скопировать дрон-камикадзе «Ланцет»

    Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Схожие конструкторские решения нового БПЛА ВСУ и общая концепция применения свидетельствует о том, что Украина скопировала отечественный дрон «Ланцет». Информацию противник мог получить за счет трофейных аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотникам Денис Федутинов. Ранее Украина представила модель беспилотника, схожую с российским БПЛА «Ланцет».

    «У «Ланцета» и представленного украинскими конструкторами дрона есть несколько схожих черт. В первую очередь следует отметить общие конструктивные решения, связанные с использованием специфической для БПЛА схемы с X-образным крылом», – сказал эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «Во-вторых, прослеживается похожая концепция применения дронов, в рамках которой используются два беспилотника. Один ведет разведку и наблюдение, длительно барражируя над заданным районом, а второй БПЛА взлетает после обнаружения цели и наносит удар по установленным координатам. Эту стратегию предложили разработчики «Ланцета», она доказала свою эффективность в ходе СВО и, судя по всему, была скопирована украинскими конструкторами», – отмечает собеседник.

    «Думаю, что противник мог получить информацию о «Ланцетах» из двух источников. Первый – это открытые данные с выставок, а также из СМИ и интернета. Обе стороны конфликта традиционно черпают оттуда значительную долю сведений», – подчеркивает он.

    «Второй источник – это дальнейший анализ реальных образцов техники. За время СВО наши визави, вероятно, получили в свое распоряжение какое-то количество сбитых или упавших по техническим причинам российских беспилотников. Такие аппараты могли быть использованы для последующего изучения», – акцентирует эксперт.

    «Интерес для противника может представлять аппаратная часть БПЛА. Ее анализ необходим Украине, чтобы понять возможности нашей системы. Кроме того, программное обеспечение дрона может быть использовано для собственных разработок», – поясняет он.

    На фоне этого встает вопрос о том, как пресечь возможность получения такой информации противником. «Наиболее правильным способом защиты чувствительных данных от Украины будет самоуничтожение БПЛА в случае его поражения или технических неполадок. Реализация этого механизма – отдельный вопрос. Возможно, активация боезаряда могла бы производиться в случае подбора устройства противником или же после того, как аппарат доставят для изучения», – резюмировал аналитик.

    Ранее Федутинов в интервью РИА «Новости» отмечал, что Украина запустила производство собственных копий российских барражирующих боеприпасов «Ланцет». На это также указывает возможность использования БПЛА в тандеме с дроном-разведчиком, что характерно для отечественного аппарата.

    Мотивом для копирования нашего БПЛА противником стала эффективность аппарата на поле боя. По словам Федутинова, «Ланцет» за два года СВО выводил из строя элементы систем ПВО, артиллерию, бронетехнику и живую силу ВСУ, став «настоящей головной болью» для украинских военных.

    Напомним, эффективность российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» признали в том числе и на Западе. В частности, обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что эти беспилотники представляют серьезную угрозу для украинской авиации.

    Издание Business Insider в свою очередь отмечало, что российские беспилотники «Ланцет» стали огромной проблемой для Украины на поле боя. Кроме того, дроны постоянно совершенствуются в дальности полета и боевых возможностях, что также сказывается на их эффективности.

    Российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» стали кошмаром для многих солдат, а особенно для экипажей польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab, используемых ВСУ, пишет портал interia.pl.

    Министерство обороны Британии в свою очередь назвало дроны-камикадзе «Ланцет» одной из лучших боевых систем России. Ведомство отмечало высокую эффективность данного типа российских беспилотников в зоне проведения спецоперации на Украине.

    В британском Минобороны добавляли, что эти дроны применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, вражеской артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Там назвали использование «Ланцетов» Россией значительным шагом вперед в использовании БПЛА, которые ранее применялись в основном в целях разведки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о количественном и качественном росте числа БПЛА у российских войск на поле боя. Эксперты отмечали, что дроны, в том числе «Ланцеты», играют важную роль в современной войне. Кроме того, они призвали не останавливаться на достигнутом и дальше развивать беспилотники.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала о возможных путях дальнейшего развития беспилотных аппаратов, таких как «Ланцет». Собеседники утверждали, что БПЛА будут совершенствовать свою дальность, маневренность, незаметность и боевую нагрузку. Тем не менее дроны также будут удешевляться. В качестве примера дальнейшей эволюции барражирующих боеприпасов приводился «Скальпель».

    Напомним, «Ланцет» – это отечественный барражирующий боеприпас. У дрона сложный аэродинамический профиль – две пары Х-образных крыльев. Такая схема позволяет, с одной стороны, добиться высокой маневренности, с другой – сохранить требуемую несущую площадь крыла при компактных размерах. Полетное задание дроны выполняют автономно – их маршрут программируется заранее.

    «Ланцет» работает в паре с дроном-разведчиком. Последний пересекает линию фронта, передает координаты найденной цели, а потом фиксирует на камеру поражение объекта барражирующим боеприпасом.

    Коментарии (5)
    18 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    Российские войска поразили пункт командования ВСУ «Север»
    Российские войска поразили пункт командования ВСУ «Север»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили пункт командования украинских вооруженных сил «Север», склад боеприпасов украинской оперативно-тактической группировки «Донецк», сообщило Минобороны России.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пункт управления командования ВСУ «Север», две пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения ЗРК С-300, склад боеприпасов группировки «Донецк», склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 251 украинский дрон, две тактических ракеты «Точка-У» и 33 снаряда чешской РСЗО Vampire.

    С начала СВО уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 21 734 дрона, 504 ЗРК, 15 801 танк и другие бронемашины, 1267 машин РСЗО, 8945 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    17 апреля 2024, 21:28 • Новости дня
    Стали известны детали законопроекта США о помощи Украине

    Представленный в Конгрессе законопроект о помощи США Украине предусматривает выделение 61 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Новый отдельный законопроект, представленный в Конгрессе США, предусматривает выделение Украине 61 млрд долларов, а также поставку ракет ATACMS, следует из текста документа.

    Согласно законопроекту, 23 млрд долларов из 61 млрд планируется на восполнение американских арсеналов. Также документом президенту США предписано предоставить Украине ракеты ATACMS, передает ТАСС.

    Госдеп и Пентагон должны представить стратегию США по поддержке Украины в течение 45 дней после принятия. Кроме того, президент США должен договориться с Украиной о возмещении экономической помощи и может списать до 50% задолженности Киева не ранее 15 ноября 2024 года.

    В понедельник спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что на предстоящей неделе конгрессмены могут рассмотреть проект закона об американской помощи Украине.

    Владимир Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине.

    Коментарии (5)
    17 апреля 2024, 10:30 • Новости дня
    Politico предрекло обрушение фронта ВСУ летом
    Politico предрекло обрушение фронта ВСУ летом
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные источники предупреждают о возможном развале фронта, удерживаемого ВСУ в зоне СВО, уже этим летом, пишет издание Politico.

    Отмечается, что линия обороны может рухнуть под натиском нового наступления российских военных, численно превосходящих украинскую армию, передает ТАСС.

    Источники издания указывают, что подрывающим моральный дух украинских военных фактором стала нехватка снабжения.

    Также издание подчеркивает, что украинские офицеры в частных беседах часто признают неизбежность новых территориальных потерь летом.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что жители страны морально упали духом. CNN также объяснил высокий уровень потерь ВСУ.

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    18 апреля 2024, 20:20 • Новости дня
    Онуфриенко: ВСУ не станут размещать F-16 в Староконстантинове

    Военный аналитик назвал возможные цели удара ВС России по аэродромам в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях

    Онуфриенко: ВСУ не станут размещать F-16 в Староконстантинове
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Истребители F-16, в случае их поставок на Украину, не будут размещать на аэродроме в Староконстантинове, поскольку, как показывают нынешние удары, российские войска могут до него дотянуться, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВС России ударили по аэродромам в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

    «ВС России регулярно наносят удары по военным аэродромам Украины. Выбор цели и времени зависит от того, какими разведданными располагает наше Минобороны», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он не исключил, что на территории аэродромов в пригороде Староконстантинова и в Коломые было зафиксировано сосредоточение сил и техники противника.

    Вместе с тем собеседник усомнился, что площадки готовили для размещения там F-16. Несмотря на то, что местный аэродром еще в 2021 году был переоборудован под стандарты НАТО, он вряд ли может стать местом базирования американских истребителей, поскольку, как показывают нынешние удары, российские войска могут до них дотянуться. «Я думаю, что истребители, в случае их поставок на Украину, будут располагаться вблизи западноукраинской границы, прежде всего в Закарпатье», – считает Онуфриенко.

    При этом спикер допускает, что украинское командование рассматривало площадку в Староконстантинове в качестве аэродрома подскока для F-16.

    Ранее ВС России нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, а также по аэродрому в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, площадки готовили для принятия американских истребителей F-16.

    «В Староконстантинове в направлении аэродрома прилет, был очень мощный взрыв», – цитирует его РИА «Новости». Российские войска не первый раз наносят удар по этой цели. Один из прилетов был зафиксирован в марте. В начале апреля российские военные также ударили по объекту. Тогда сообщалось, что, возможно, было попадание по месту расположения западных и украинских военных летчиков. В районе военного аэродрома расположены электрическая подстанция, бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы.

    Лебедев уточнил, что также в ночь на 18 апреля российские войска нанесли удар по аэродрому в городе Коломыя в Ивано-Франковской области, в результате чего произошла детонация, а через несколько минут взрывы прогремели в Ивано-Франковске, где под удар попали военные склады. «Потом было три прилета в город Ивано-Франковск, недалеко от центра. Один из прилетов попал в расположение военных. Свидетели пишут о множестве скорых и о том, что кварталы почти сразу оцепили», – отметил координатор.

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    17 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил стратегическое значение Красногоровки в ДНР

    Онуфриенко: Освобождение Красногоровки позволит создать серьезные предпосылки для полного освобождения ДНР

    Военный аналитик объяснил стратегическое значение Красногоровки в ДНР
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Освобождение Красногоровки будет иметь важное стратегическое значение. В частности, это позволит ВС России создать более ровную линию обороны, а также задать серьезные предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и полного освобождения ДНР. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Продвижение на Марьинском направлении он называет существенным.

    «После освобождения Марьинки ВС России начали продвижение в сторону Красногоровки. Несколько недель назад появились сообщения, что российским войскам удалось занять юго-восточную окраину города. Сейчас поступают сведения, что за последние дни наши продвинулись вдоль железной дороги и вышли к Красногоровскому огнеупорному заводу – наиболее укрепленному району населенного пункта», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Он также упомянул ролик, который сейчас активно распространяется в соцсетях. На видео – танк «Царь-мангал» выходит непосредственно к огнеупорному заводу. «Это достаточно большое продвижение вперед при нынешних темпах», – указал собеседник.

    Военный аналитик напомнил, что это вторая попытка штурма населенного пункта. По его оценкам, нынешняя операция российской армии будет успешной. «Был учтен опыт предыдущего наступления. Мы видим, что задействованы более мощные силы, активнее применяется авиация и наносятся ракетно-артиллерийские удары», – детализировал спикер.

    Вместе с тем надо понимать, что Красногоровка находилась на линии фронта фактически с 2014 года, город хорошо укреплен, добавил Онуфриенко. По словам спикера, основной сложностью станет ведение уличных боев. «Нужно контролировать каждый дом. Если вы его сегодня зачистили и пошли дальше, не факт, что завтра туда не просочится противник, и вам не придется повторно его штурмовать. Перед нашими военными стоит задача, в том числе буквально прочесывать и зачищать населенный пункт», – пояснил эксперт.

    Освобождение Красногоровки будет иметь важное стратегическое значение, акцентировал Онуфриенко. «Во-первых, мы обеспечим себе северный фланг. Без него продвигаться дальше попросту неэффективно. Во-вторых, это позволит нам создать более ровную линию обороны. Этой же цели отвечает штурм села Нетайлово, расположенного севернее Красногоровки», – уточнил собеседник.

    «Взятие Красногоровки позволит задать серьезные предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и освобождения ДНР», – подчеркнул он. Военный аналитик допускает, что следующим шагом ВС РФ станет продвижение с перспективой штурма города Горняк, поселка Кураховка и города Курахово, в котором расположена Кураховская ТЭС – мощный укрепрайон противника.

    Ранее стало известно о прорыве российских войск в Красногоровку в ДНР. Как сообщают военкоры, штурмовикам Южной группировки войск ВС России удалось занять уже большую часть застройки и здание железнодорожной станции. Украинские военные аналитики пишут, что российские войска закрепились в южной части города в частном секторе. Общее продвижение составляет до 1 км.

    Также появилась информация о проведенной танковой атаке ВС РФ в район Красногоровского огнеупорного завода. Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых засветился танк «Царь-мангал», который на Западе прозвали «танк-черепаха». На видео боевая машина под атакой противника доезжает до центра Красногоровки и высаживает десант для штурма, при этом, как отмечает военкор, особая защита танка позволяет ему оставаться невредимым под обстрелами.

    На фоне успехов российской армии украинские военные источники предупреждают о возможном развале фронта, удерживаемого ВСУ в зоне СВО, уже этим летом. Politico указывает, что украинские офицеры в частном порядке признают неизбежность новых территориальных потерь, вопрос лишь в том, насколько значительными они будут. По оценкам издания, Россия «как никогда близка к своим целям» в зоне СВО, в то время как Украина «в ее нынешнем виде останется в прошлом», если только на поле боя не произойдет перелом.  

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    17 апреля 2024, 18:37 • Новости дня
    Столтенберг: У стран НАТО достаточно ПВО для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Страны НАТО располагают достаточным количеством систем ПВО, которые можно было бы передать Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Столтенберг признался, что в НАТО есть доступные системы ПВО и батареи Patriot, чтобы поставить на Украину, передает ТАСС.

    По его словам, Владимир Зеленский запросил заседание совета Украина – НАТО, которое пройдет в пятницу, там обсудят вопрос поставок Киеву систем ПВО и снарядов.

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если западные страны не передадут ВСУ ЗРК Patriot, то офису Зеленского нет смысла обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.

    Коментарии (15)
    18 апреля 2024, 00:58 • Новости дня
    Спикер Палаты представителей США рассказал о законопроекте о помощи Украине

    Спикер Палаты представителей Джонсон заявил о планах использовать помощь Украине для восполнения военных запасов США

    Спикер Палаты представителей США рассказал о законопроекте о помощи Украине
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Большая часть средств, которые планируется выделить на помощь Украине в рамках нового законопроекта, пойдет на восполнение военных запасов США, сообщил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

    Джонсон сказал, что в новом пакете «80% расходов на Украину станет пополнением американского оружия и запасов». Он назвал это «очень важной частью» законопроекта, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Кроме того, он подчеркнул, что «любая помощь» властям Украины «конвертируется в кредит». По его словам, «многие люди говорили, что это очень важно».

    Джонсон исключил отправку американских военных на Украину. Он отметил, что помощь США «срочно необходима на Украине и в Израиле».

    «И мы будем поддерживать Израиль, нашего близкого союзника и дорогого друга, и мы будем стоять за свободу», – сказал Джонсон. Он заявил: «Ответственность за свободный мир была переложена на наши плечи, и мы принимаем эту роль».

    Джонсон считает, что экс-президент США Дональд Трамп сможет в случае победы на предстоящих в ноябре президентских выборах стать посредником для урегулирования вокруг Украины.

    По его словам, меры по защите американской границы не включены в законопроекты о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе, так как демократы «не поддерживают охрану границы» и у него «нет возможности объединить это вместе». Джонсон, как сообщил телеканал, «собирается выдвинуть законопроект о пограничной безопасности, хотя он еще не опубликован».

    Напомним, новый отдельный законопроект, представленный в Конгрессе США, предусматривает выделение Украине 61 млрд долларов, а также поставку ракет ATACMS.

    Коментарии (11)
    18 апреля 2024, 01:17 • Новости дня
    Зеленский признал продвижение российских войск

    Зеленский пожаловался на промедление ЕС с передачей Киеву снарядов и признал продвижение российских войск

    Зеленский признал продвижение российских войск
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска оказывают давление на вооруженные силы Украины, а ЕС медлит с передачей Киеву снарядов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что российские войска, у которых есть сильное превосходство в вооружении, «постепенно продвигаются», передает ТАСС.

    Он призвал ЕС передать Украине «все, что помогает удерживать линию фронта», а также пожаловался, что Киев «пока не получил миллиона артиллерийских снарядов из Евросоюза, о которых так много говорили».

    Зеленский сказал, что ЕС должен «ускорить реализацию договоренностей», поскольку их невыполнение ограничивает возможности ВСУ.

    Напомним, Зеленский заявил, что потенциал российских Вооруженных сил многократно превышает возможности Украины, без помощи Запада у Киева нет шансов продолжать боевые действия.

    Коментарии (4)
    18 апреля 2024, 07:57 • Новости дня
    Украина ночью атаковала регионы России ракетами, БПЛА и воздушными шарами

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытки устроить террористические атаки с использованием оперативно-тактических ракет «Точка-У», РСЗО RM-70 «Вампир», БПЛА и малоразмерных воздушных шаров, сообщило Минобороны России.

    В сообщении ведомства в Telegram указано, что за ночь российская ПВО сбила над Белгородской областью две оперативно-тактические ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и два малоразмерных воздушных шара.

    Кроме того, над Ростовской областью сбили три беспилотника, над Воронежской уничтожено три малоразмерных воздушных шара, а также перехвачен беспилотник.

    Напомним, Украина стала запускать в сторону России малоразмерные воздушные шары, замаскированные под метеозонды. Они могут нести взрывчатку и средства для ведения разведки.

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    17 апреля 2024, 09:43 • Новости дня
    Ермак признал, что украинцы морально упали духом

    Глава офиса президента Украины Ермак признал, что жители страны морально упали духом

    Ермак признал, что украинцы морально упали духом
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил изданию Politico, что во время поездок главы государства Владимира Зеленского по регионам страны «сильно чувствуется», что «люди поникли» от затянувшегося конфликта.

    По его словам, «люди поникли», и это звучит от руководителей регионов и от самих людей, передает ТАСС.

    Сопровождающий Зеленского в поездках Ермак также отметил, что падение морального духа наблюдается как среди мирных жителей, так и в армии.

    В заключение издание замечает, что Украина «скатывается к катастрофе».

    Ранее CNN объяснил высокий уровень потерь ВСУ.

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    19 апреля 2024, 08:49 • Новости дня
    «Волнорез» не дал дронам поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»

    «Волнорез» не дал БПЛА ВСУ поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»

    «Волнорез» не дал дронам поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские FPV-дроны всю ночь атаковали оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», но не смогли ее поразить из-за установленного на ней мобильного комплекса РЭБ «Волнорез», сообщил разработчик системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).

    По его словам, был случай, когда в зоне СВО российские военные покинули машину и оставили ее пустой на всю ночь, а утром система РЭБ «Волнорез» на «заглушенной» машине смогла ее защитить, передает РИА «Новости». «Солнцепек» стоял в чистом поле шесть часов, ВСУ потратили на него штук пять-шесть дронов и все равно не смогли поразить.

    По его словам, «Солнцепек» сейчас снова в строю.

    Ранее на «Уралвагонзаводе» сообщили, что российские танки начали серийно оснащаться системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов в зоне спецоперации.

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