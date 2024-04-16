Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.0 комментариев
ВС России атаковали район аэродрома в Хмельницкой области
Подполье: ВС России ударили в районе аэродрома в Хмельницкой области, где ждут F-16
ВС России нанесли удар возле военного аэродрома в Хмельницкой области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
По его словам, в районе трех часов ночи был прилет районе военного аэродрома в Староконстантинове, там проходят обучение летчики, проживают они там же в казармах, есть учебные корпуса, передает РИА «Новости».
Лебедев добавил, что несколько зданий уже разрушено, но не все.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.