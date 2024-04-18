Арестован зампредседателя гордумы Жигулевска по делу о взятке

В Совфеде предложили ответ на ультиматум «воров из G7» по разморозке российских активов

Сенатор Климов: Условия «Большой семерки» по разморозке российских активов абсурдны

Tекст: Анастасия Куликова

«Условия «Большой семерки» по разморозке российских активов абсурдны», – считает сенатор Андрей Климов. По его словам, у каждого члена объединения «рыльце в пушку», и Москве в ответ на ультиматумы воров стоит акцентировать внимание на их колониальном прошлом.

Собеседник напомнил, что, по некоторым данным, Великобритания вывела из Индии почти 45 трлн долларов США с 1765 по 1938 годы. «Гипотетический ультиматум мирового сообщества о прекращении отношений с Лондоном до тех пор, пока он не возместит ущерб Нью-Дели, был бы более разумным, чем те требования, которые сейчас G7 выдвигает России», – указал парламентарий.

Подобные «темные страницы» можно найти в истории каждого члена объединения, добавил Климов. «Их давно пора заставить платить по счетам. Поэтому, на мой взгляд, Москве стоит назвать общую сумму, сколько США, Британия, Германия, Франция, Япония, Италия и Канада наворовали», – предложил сенатор.

Более того, по мнению собеседника, Москве стоит выставить «Большой семерке» счет за урон, который Украина с помощью натовского оружия наносит РФ. «Те разрушения, которые происходят на театре военных действий, Россия – без всяких ультиматумов со стороны этих негодяев – восстанавливает, потому что мы относимся к земле, как к своей родной», – детализировал он.

Климов также считает правомерным посмотреть, сколько Москве пришлось вложить в «разбомбленное, разгромленное, разворованное наследие Советского Союза на территории бывшей УССР», и предъявить счет, «причем с процентами». «Не надо стесняться, нам не в чем оправдываться. В то же время важно постоянно показывать этим негодяям их лицо и натуру», – акцентировал спикер.

Ранее в Вашингтоне состоялась встреча министров финансов и глав центробанков G7. На ней обсуждалась в том числе судьба российских активов. В итоговом заявлении говорится о том, что страны «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) сохранят их замороженными, пока не добьются от Москвы выплат за урон, нанесенный Украине во время специальной военной операции.

«Мы подтверждаем решимость добиться от России выплат за ущерб, причиненный Украине. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными», – приводит РИА «Новости» текст релиза. Указывается, что «семерка» приветствует предложение Евросоюза направить замороженные активы РФ в пользу Киева, а также решение Великобритании и США по ограничениям на торговлю недрагоценными металлами России.

G7 собирается рассмотреть различные механизмы, которые позволят помочь Киеву, задействовав замороженные активы России. При этом подчеркивается, что действовать G7 намерена в рамках международного права и национальных законов. Варианты представят на летнем саммите «Большой семерки» в Италии.

Российский Минфин в 2022 году оценил замороженные активы примерно в 300 млрд долларов. На Западе изучают несколько вариантов использования этих средств. Среди них – прямая конфискация, использование процентных доходов, полученных от использования активов, выпуск специальных облигаций, залогом по которым будут замороженные активы.

Москва предупреждала, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». Газета ВЗГЛЯД писала, что конфискация Евросоюзом средств может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира.