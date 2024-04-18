  • Новость часаЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в Литву
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    Армения готовится сделать Турции ключевую уступку
    Иран пригрозил ударом по израильским ядерным объектам
    В Совфеде предложили ответ на ультиматум «воров из G7» по разморозке российских активов
    Политолог: После обнаружения в Германии «похищенных» детей Киев продолжит обвинять Россию
    Российские войска поразили пункт командования ВСУ «Север»
    Названа потраченная с начала года Украиной сумма на закупку вооружений
    США направят большую часть помощи Украине на восполнение своих арсеналов
    Боррель назвал «единственный путь» урегулирования конфликта на Украине
    Москву предупредили о девятибалльном шторме из-за ветра
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

    3 комментария
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Вторая мировая война продолжается

    Диверсии, саботаж, радикализм – стандартные методы Запада в борьбе против нашей страны, которую в ходе холодной войны он использовал на полную катушку и продолжает использовать сейчас.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Война как способ решить финансовые проблемы

    Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

    4 комментария
    18 апреля 2024, 16:23 • Новости дня

    Арестован зампредседателя гордумы Жигулевска по делу о взятке

    Суд арестовал зампредседателя городской думы Жигулевска Самарской области по делу о взятке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю председателя городской думы Жигулевска Самарской области, директору МКУ «Жигулевскстройзаказчик» Николаю Радайкину по делу о получении взятки в размере три млн рублей, сообщили в пресс-службе СК по региону.

    Как отмечается в сообщении, в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.

    По версии следствия, подозреваемый в период с января по апрель 2024 года получил три млн рублей от представителя компании за субподряд на выполнение работ, финансируемых по нацпроекту. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

    Ранее Басманный суд Москвы отправил под стражу начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

    17 апреля 2024, 19:54 • Новости дня
    СМИ: Считавшийся погибшим немецкий миллиардер найден с любовницей в Москве

    Daily Mail: Считавшийся погибшим немецкий миллиардер Хауб найден с любовницей в Москве

    СМИ: Считавшийся погибшим немецкий миллиардер найден с любовницей в Москве
    @ imago-images/Global Look Press

    Немецкий миллиардер и владелец OBI Карл-Эриван Хауб, который загадочно исчез в Альпах шесть лет назад и был признан погибшим, может находиться с любовницей в Москве, следует из расследования телекомпании RTL.

    Как пишет Daily Mail, в расследовании RTL утверждается, что в день своего исчезновения Хауб 13 раз созванивался с некой Вероникой, передает телеканал «Звезда». Предполагается, что это может свидетельствовать о том, что миллиардер намеревался инсценировать свою смерть с ее помощью и впоследствии сбежать в Россию.

    Отмечается, что жизнь Хауба была тесно связана с Вероникой, которая, предположительно, на 20 лет младше него и описывается как «стройная, спортивная женщина с каштановыми волосами до плеч, темными глазами и открытой улыбкой».

    В расследовании также упоминаются возможные встречи миллиардера с Вероникой в Москве и Сочи: в мае 2009 года оба ехали одним ночным поездом из Москвы в Петербург, но в разных купе. При этом, как утверждается, поездки были забронированы в одно и то же время и одним и тем же человеком. Были установлены и другие совпадения коротких поездок Хауба и Вероники в разные годы.

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    17 апреля 2024, 17:39 • Новости дня
    Путин не оценил «шутку» тюменского губернатора об «упертых» жителях
    Путин не оценил «шутку» тюменского губернатора об «упертых» жителях
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин остался недоволен словами губернатора Тюменской области Александра Моора, назвавшего не пожелавших эвакуироваться из-за паводка жителей «упертыми».

    «Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях, не надо», – высказал неодобрение Путин губернатору, передает ТАСС. Моор попытался извиниться, но президент прервал его.

    «Нет, послушайте меня, не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома», – объяснил Путин, добавив, что надо вселить надежду и веру в людей, что будет все «надежно обеспечено».

    Ранее сообщалось, что главы регионов взяли на личный контроль ситуацию с паводками. Глава МЧС Александр Куренков предупредил, что прогнозируется неблагоприятный сценарий паводка в Тюменской области.

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    18 апреля 2024, 12:31 • Новости дня
    Захарова поинтересовалась реакцией Запада на разговоры о подрыве евротоннеля под Ла-Маншем

    МИД: Запад игнорирует планы Украины атаковать Крымский мост

    Захарова поинтересовалась реакцией Запада на разговоры о подрыве евротоннеля под Ла-Маншем
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия выразила недовольство отсутствием реакции западных стран на заявления Украины о возможном нанесении удара по Крымскому мосту.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля в интервью немецкому таблоиду Bild озвучил планы ВСУ разрушить Крымский мост к середине июля 2024 года, передает ТАСС.

    «Как вы думаете, была ли какая-то реакция со стороны Даунинг-стрит (канцелярия премьер-министра Великобритании – прим. ВЗГЛЯД), Форин-офиса (британского МИД – прим. ВЗГЛЯД), всевозможных обсерваторий по правам человека, которых наплодили на Западе? Нет», – подчеркнула Захарова.

    Она сравнила бездействие Запада с тем, как бы отреагировали западные страны, если бы военные эксперты третьих стран публично обсуждали планы по подрыву мостов в Германии, Португалии или евротоннеля под Ла-Маншем.

    «Что бы сделали с этими изданиями, и что бы сделали с теми экспертами, которые подобное предлагают?» – задала риторический вопрос Захарова.

    Напомним, украинские власти, по данным британской газеты Sun, планируют до середины июля нанести удар по Крымскому мосту.

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    17 апреля 2024, 18:30 • Новости дня
    Украина нашла в Германии более 160 детей, которых считала вывезенными в РФ
    Украина нашла в Германии более 160 детей, которых считала вывезенными в РФ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На территории Германии нашли свыше 160 украинских детей, которые ранее считались «вывезенными в Россию», заявил руководитель украинской нацполиции Иван Выговский.

    Благодаря сотрудничеству с немецкими правоохранителями установлено местонахождение в стране 161 украинского ребенка, заявил Выговский, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы нацполиции Украины.

    Напомним, Россия заявляла, что ведет полный список украинских детей, спасенных из зоны боевых действий в целях безопасности, и готова предоставить их имена и вернуть в семьи по запросам родителей, родственников или опекунов.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отмечала, что из России на Украину вернулись четверо детей, которые оказались разлучены с родными.

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    17 апреля 2024, 19:37 • Новости дня
    Военкоры: При ударе по Чернигову мог погибнуть генерал ВСУ Красильников
    Военкоры: При ударе по Чернигову мог погибнуть генерал ВСУ Красильников
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удар по командному пункту в Чернигове, где проходило совещание ВСУ под руководством командующего группировкой ВСУ «Север» генерал-лейтенанта Дмитрия Красильникова, сообщил «Донбасский партизан».

    Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в России в список террористов и экстремистов) сообщил, что в Чернигове поражена гостиница, где были расквартированы украинские военные, ВСУ понесли потери убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    Украинские СМИ пишут, что по гостинице «Профсоюзная» был нанесен удар тремя «Искандерами».Отмечается, что атака проводилась во время военного совещания с участием Дмитрия Красильникова, командующего группировкой «Север», который мог погибнуть, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Донбасский партизан».

    Ранее сообщалось, что в районе Одессы был нанесен удар по портовой инфраструктуре.

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    17 апреля 2024, 22:13 • Новости дня
    Юрист рассказал, что грозит сделавшему в своем жилье террористам из «Крокуса» регистрацию

    Заслуженный юрист Соловьев рассказал, что грозит сделавшему фиктивную регистрацию террористам из «Крокуса» в своем жилье

    Юрист рассказал, что грозит сделавшему в своем жилье террористам из «Крокуса» регистрацию
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Мужчине, предоставившему фиктивную регистрацию в своем жилье фигурантам дела о «Крокусе», может грозить до трех лет лишения свободы, сказал газете ВЗГЛЯД доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев.

    В Твери заключили под стражу мужчину с двойным гражданством (России и Таджикистана) за фиктивную регистрацию в своем жилом помещении братьев Аминчону и Диловару Исломовым, проходящих пособниками по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Уточняется, что мужчине уже предъявили обвинения, и он признал вину.

    «Фиктивная регистрация по месту пребывания или по месту жительства – это регистрация человека в жилом помещении на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации либо его регистрация в жилом помещении без намерения проживать в этом помещении. Также фиктивной считается регистрация, сделанная без намерения собственника жилого помещения», – говорит Соловьев.

    Согласно УК РФ, по словам собеседника, фиктивная регистрация российского или иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении может наказываться штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

    При этом Соловьев подчеркнул, что задержанный за фиктивную регистрацию в своем жилье мужчина может получить наказание до трех лет лишения свободы при условии, что этот человек не был осведомлен о намерениях тех, кому он предоставил такую регистрацию, совершить теракт. Если же он знал или понимал, что злоумышленники планируют сделать, то он будет считаться полноценным соучастником, а значит может получить до 20 лет лишения свободы.

    «Важно знать, что человек, совершивший данное преступление, освобождается от уголовной ответственности, если он способствовал раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления», – поясняет юрист.

    При этом, по словам юриста, сейчас сложно сказать, насколько тверской прецедент изменит теневой рынок фиктивных регистраций, но последние события вряд ли приведут к резкому сокращению этой незаконной деятельности.

    «Для этого нужны системные комплексные меры, которые бы наказывали рублем, чтобы это стало невыгодно покупать. Мы понимаем, что любое правонарушение совершается до тех пор, пока человеку выгодно его совершать. И пока угроза наказания и само наказание не будут жестче, чем получаемая прибыль, все это будет продолжаться и процветать», – заключил Соловьев.

    Летом прошлого года в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что проведены обыски в связи с фиктивной постановкой на учет не менее 100 тыс. иностранных граждан.

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    18 апреля 2024, 13:06 • Новости дня
    В Совфеде предложили ответ на ультиматум «воров из G7» по разморозке российских активов

    Сенатор Климов: Условия «Большой семерки» по разморозке российских активов абсурдны

    В Совфеде предложили ответ на ультиматум «воров из G7» по разморозке российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Угрозы G7 по поводу российских активов нелепы. Во-первых, Россия сама восстанавливает то, что было разрушено в ходе боев. Во-вторых, пора бы уже заставить «семерку» платить по счетам за их колониальное прошлое, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее «Большая семерка» пригрозила не размораживать российские активы, пока Москва не выплатит Киеву «компенсации».

    «Условия «Большой семерки» по разморозке российских активов абсурдны», – считает сенатор Андрей Климов. По его словам, у каждого члена объединения «рыльце в пушку», и Москве в ответ на ультиматумы воров стоит акцентировать внимание на их колониальном прошлом.

    Собеседник напомнил, что, по некоторым данным, Великобритания вывела из Индии почти 45 трлн долларов США с 1765 по 1938 годы. «Гипотетический ультиматум мирового сообщества о прекращении отношений с Лондоном до тех пор, пока он не возместит ущерб Нью-Дели, был бы более разумным, чем те требования, которые сейчас G7 выдвигает России», – указал парламентарий.

    Подобные «темные страницы» можно найти в истории каждого члена объединения, добавил Климов. «Их давно пора заставить платить по счетам. Поэтому, на мой взгляд, Москве стоит назвать общую сумму, сколько США, Британия, Германия, Франция, Япония, Италия и Канада наворовали», – предложил сенатор.

    Более того, по мнению собеседника, Москве стоит выставить «Большой семерке» счет за урон, который Украина с помощью натовского оружия наносит РФ. «Те разрушения, которые происходят на театре военных действий, Россия – без всяких ультиматумов со стороны этих негодяев – восстанавливает, потому что мы относимся к земле, как к своей родной», – детализировал он.

    Климов также считает правомерным посмотреть, сколько Москве пришлось вложить в «разбомбленное, разгромленное, разворованное наследие Советского Союза на территории бывшей УССР», и предъявить счет, «причем с процентами». «Не надо стесняться, нам не в чем оправдываться. В то же время важно постоянно показывать этим негодяям их лицо и натуру», – акцентировал спикер.

    Ранее в Вашингтоне состоялась встреча министров финансов и глав центробанков G7. На ней обсуждалась в том числе судьба российских активов. В итоговом заявлении говорится о том, что страны «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) сохранят их замороженными, пока не добьются от Москвы выплат за урон, нанесенный Украине во время специальной военной операции.

    «Мы подтверждаем решимость добиться от России выплат за ущерб, причиненный Украине. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными», – приводит РИА «Новости» текст релиза. Указывается, что «семерка» приветствует предложение Евросоюза направить замороженные активы РФ в пользу Киева, а также решение Великобритании и США по ограничениям на торговлю недрагоценными металлами России. 

    G7 собирается рассмотреть различные механизмы, которые позволят помочь Киеву, задействовав замороженные активы России. При этом подчеркивается, что действовать G7 намерена в рамках международного права и национальных законов. Варианты представят на летнем саммите «Большой семерки» в Италии.

    Российский Минфин в 2022 году оценил замороженные активы примерно в 300 млрд долларов. На Западе изучают несколько вариантов использования этих средств. Среди них – прямая конфискация, использование процентных доходов, полученных от использования активов, выпуск специальных облигаций, залогом по которым будут замороженные активы.

    Москва предупреждала, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». Газета ВЗГЛЯД писала, что конфискация Евросоюзом средств может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира.

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    17 апреля 2024, 18:22 • Новости дня
    ФСБ показала фото причастной к взрыву авто экс-сотрудника СБУ в Москве девушки

    ФСБ показала фото причастной к взрыву авто экс-сотрудника СБУ Прозорова в Москве жительницы Варшавы

    ФСБ показала фото причастной к взрыву авто экс-сотрудника СБУ в Москве девушки
    @ @rian_ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба безопасности обнародовала фото жительницы Варшавы, которая, предположительно, причастна к покушению на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве.

    На кадрах показан бумажный пакет с косметическими товарами и пустой контейнер, демонстрируя который, женщина за кадром говорит, что будет «рыбку засаливать» в этих емкостях, передает РИА «Новости». В ролике также присутствуют фото самой девушки.

    Напомним, на прошлой неделе на севере Москвы взорвался автомобиль, в котором находился бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Ранее сообщалось, что компоненты взрывного устройства, использованного при покушении на Прозорова, были доставлены из Варшавы.

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    18 апреля 2024, 10:53 • Новости дня
    Bloomberg предрек России роль центра мировой торговли

    Bloomberg: Севморпуть и коридор «Север – Юг» могут сделать Россию центром мировой торговли

    Bloomberg предрек России роль центра мировой торговли
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Реализация крупных инфраструктурных проектов – Северного морского пути (СМП) и международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» с участием Ирана и Индии – может превратить Россию в центр мировой торговли, пишет Bloomberg.

    По данным экспертов агентства, данные проекты способны сделать Россию центром большей части международной торговли, несмотря на попытки Запада изолировать ее на фоне СВО, передает ТАСС.

    Также, по мнению авторов материала, СМП и МТК «Север – Юг» позволят значительно сократить время доставки товаров до потребителя, а также избежать опасностей, связанных с судоходством в Красном море. Ожидается, что время в пути сократится на 30–50% по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал.

    Кроме того, строительство новых транспортных путей также усилит разворот Москвы от Европы в сторону Индии и Китая.

    Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что перевозки по Севморпути установили рекорд в 36 млн тонн в год.

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    17 апреля 2024, 20:53 • Новости дня
    Конгрессвумен украинского происхождения отказалась голосовать за помощь Украине
    Конгрессвумен украинского происхождения отказалась голосовать за помощь Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Конгрессвумен-республиканка украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что не будет голосовать за помощь Украине без запретных мер по южной границе США.

    Она подчеркнула, что не поддержит отправку денег Киеву, если не будет обеспечена безопасность южных границ США, сообщает украинское издание «Страна».

    Ранее Спартц уже выступала против помощи Украине, но тогда объясняла это отсутствием контроля за помощью.

    Ранее член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин (республиканец от штата Джорджия) заявила, что помощь, которую США оказывают Украине, приближает мировую войну.

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    17 апреля 2024, 21:28 • Новости дня
    Стали известны детали законопроекта США о помощи Украине

    Представленный в Конгрессе законопроект о помощи США Украине предусматривает выделение 61 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Новый отдельный законопроект, представленный в Конгрессе США, предусматривает выделение Украине 61 млрд долларов, а также поставку ракет ATACMS, следует из текста документа.

    Согласно законопроекту, 23 млрд долларов из 61 млрд планируется на восполнение американских арсеналов. Также документом президенту США предписано предоставить Украине ракеты ATACMS, передает ТАСС.

    Госдеп и Пентагон должны представить стратегию США по поддержке Украины в течение 45 дней после принятия. Кроме того, президент США должен договориться с Украиной о возмещении экономической помощи и может списать до 50% задолженности Киева не ранее 15 ноября 2024 года.

    В понедельник спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что на предстоящей неделе конгрессмены могут рассмотреть проект закона об американской помощи Украине.

    Владимир Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине.

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    18 апреля 2024, 12:06 • Новости дня
    Боррель назвал «единственный путь» урегулирования конфликта на Украине

    Боррель: План Зеленского – единственный путь урегулировать конфликт на Украине

    Боррель назвал «единственный путь» урегулирования конфликта на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Единственный путь урегулирования украинского конфликта – это реализация плана Владимира Зеленского, другого нет, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель отметил, что предлагалось много планов, в том числе от Китая, Бразилии, Африки, Латинской Америки, однако все они «исчезли».

    «Единственный, который сохраняется и обсуждается на международном уровне, – это план Зеленского», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с руководителем МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай считают бесперспективными любые международные встречи по Украине, которые игнорируют законные озабоченности Москвы в сфере безопасности.

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    18 апреля 2024, 07:28 • Новости дня
    G7 пригрозила не размораживать активы России до выплаты «компенсации» Украине

    G7 подтвердила намерение оставить активы России замороженными до выплаты Москвой «компенсации» Украине

    G7 пригрозила не размораживать активы России до выплаты «компенсации» Украине
    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Суверенные активы России в странах G7 останутся замороженными, пока Москва не согласится оплатить «ущерб, причиненный Украине», заявили министры финансов и главы ЦБ стран G7.

    По итогам встречи на полях конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне G7 заявила, что поддерживает предложения ЕС по доходам от замороженных российских активов, а также меры, принятые Великобританией и США против торговли российскими недрагоценными металлами.

    G7 собирается рассмотреть различные механизмы, которые позволят помочь Киеву, задействовав замороженные активы России. При этом подчеркивается, что действовать G7 намерена в рамках международного права и национальных законов, передает РИА «Новости».

    Министры финансов и главы ЦБ стран G7 собираются на июньском саммите в Италии представить лидерам своих стран варианты использования активов России.

    Напомним, главы государств и правительств стран ЕС считают, что предложения Еврокомиссии по использованию прибыли от замороженных активов России для Украины необходимо оперативно одобрить.

    Коментарии (33)
    18 апреля 2024, 13:59 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве оказался жителем Закавказья
    Подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве оказался жителем Закавказья
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Устанавливается законность пребывания в российской столице жителя одной из стран Закавказья Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве мужчины в ходе конфликта из-за парковочного места, сообщил источник в правоохранительных органах.

    По предварительным данным, регистрация в Москве у Аббасова отсутствовала, сказал собеседник ТАСС.

    Отмечается, что он мог скрыться с места на белой иномарке, из-за парковки которой начался конфликт.

    Ранее ГСУ СК по Москве сообщал, что установлена личность мужчины, подозреваемого в убийстве человека из-за парковочного места. Источник в правоохранительных органах сообщал, что подозреваемый является иностранным гражданином.

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    17 апреля 2024, 20:05 • Новости дня
    Умер актер из фильма «Верные сердца» Виктор Степанов
    Умер актер из фильма «Верные сердца» Виктор Степанов
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве на 78 году жизни после продолжительной болезни скончался актер из фильма «Верные сердца» Виктор Степанов.

    Собеседник «Регнум» сообщил, что Степанов долгое время страдал обострением легочной болезни и онкологическим заболеванием почек.

    Виктор Степанов в 12 лет снялся в фильме «Верные сердца» советского режиссера Бориса Долина, в кадре с ним работал Лев Борисов, известный по сериалу «Бандитский Петербург» и многим другим фильмам. Роль в «Верных сердцах» стала единственной для Степанова, он работал авиаконструктором.

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    Украина приспособила для террора воздушные шары

    Украина начала регулярно запускать в сторону России малоразмерные воздушные шары, замаскированные под метеозонды. Они едва заметны для ПВО, но при этом могут нести взрывчатку и средства для ведения разведки. Эксперты расходятся во мнениях о том, как эффективно противостоять этой угрозе, но предупреждают: движение шара непредсказуемо и может привести к самым неожиданным последствиям. Подробности

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    Армения готовится сделать Турции ключевую уступку

    В Ереване началась подготовка к пересмотру одного из самых священных представлений об армянской истории и армянской нации в целом – отношению к геноциду, устроенному более ста лет назад Османской империей. Это главная психотравма армянского общества, лежащая в основе современной армянской государственности. Кто и зачем хочет ее переосмыслить? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Операция по спасению Майи Санду

      В октябре в Молдавии пройдет референдум, на котором гражданам предложат внести изменения в конституцию, подрывающие молдавский суверенитет, и определиться со вступлением в ЕС. По сути, этот плебисцит – операция по спасению президента Майи Санду, которая очень нужна и Киеву, и НАТО.

    • Как Китай унизил Шольца

      Канцлер Германии Олаф Шольц завершил трехдневный визит в Китай, который начался для него с унижения в аэропорту, а закончился переговорами с председателем Си Цзиньпином. Си явно не внял доводам Шольца по теме конфликта с Россией. Впрочем, эта тема для канцлера была лишь прикрытием: ему нужно другое.

    • Макрон хочет от России не того перемирия

      Президент Франции Эммануэль Макрон добивается того, чтобы на период Олимпиады в Париже бои на Украине прекратились. За помощью в этом деле он планирует обратиться к председателю Китая Си Цзиньпину. Пафос у логики Макрона вроде как благородный, однако прислушиваться к нему не нужно.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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