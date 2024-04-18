Tекст: Алексей Дегтярев

На этом направлении группировка «Запад» поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ, а также 31-й бригады нацгвардии Украины у Синьковки (Харьковская область), Новоселовского, Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также там отражены две контратаки украинских штурмовиков 3-й штурмовой и 63-й механизированной бригад у Терн (ДНР). На этом направлении украинская армия потеряла до 30 человек, танк гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20.

На Донецком направлении «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 30-й, 56-й и 93-й механизированных бригад ВСУ у Васюковки, Орехово-Василевки и Андреевки в ДНР. У Красногоровка (ДНР) отражена контратака штурмовиков 46-й аэромобильной бригады ВСУ. ВСУ потеряли там до 590 человек и танк.

При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация», американское орудие М119, две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и полевой склад боеприпасов.

На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила свое положение и поразила формирования 68-й егерской, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ у Артемово, Семеновки, Нетайлово и Орловки в ДНР.

Отражены семь контратак украинских штурмовиков 24-й, 115-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка у Новокалиново, Новгородского, Водяного, Первомайского, Бердычей и Новобахмутовки в ДНР.

На этом направлении украинская сторона потеряла до 130 человек, бронемашину, американскую гаубицу М777 и орудие Д-20.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, поразила формирования 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны у Водяного, Угледара, Урожайного, Старомайорского (ДНР) и Малиновки (Запорожская область).

Там ВСУ потеряли до 140 человек, британскую САУ AS-90 Braveheart и три полевых склада боеприпасов.

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны у Работино (Запорожская область), Змеевки, Никольского и Ивановки (Херсонская область).

У Вербового (Запорожская область) отражена контратака штурмовой группы 15-й бригады оперативного назначения.

На этом направлении украинская сторона потеряла до 50 человек и две гаубицы Д-30.