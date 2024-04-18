Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.2 комментария
ВС России отразили две контратаки штурмовиков ВСУ на Купянском направлении
Российские военные в последние сутки на Купянском направлении отразили две контратаки украинской армии, сообщило министерство обороны.
На этом направлении группировка «Запад» поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ, а также 31-й бригады нацгвардии Украины у Синьковки (Харьковская область), Новоселовского, Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также там отражены две контратаки украинских штурмовиков 3-й штурмовой и 63-й механизированной бригад у Терн (ДНР). На этом направлении украинская армия потеряла до 30 человек, танк гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20.
На Донецком направлении «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 30-й, 56-й и 93-й механизированных бригад ВСУ у Васюковки, Орехово-Василевки и Андреевки в ДНР. У Красногоровка (ДНР) отражена контратака штурмовиков 46-й аэромобильной бригады ВСУ. ВСУ потеряли там до 590 человек и танк.
При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация», американское орудие М119, две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и полевой склад боеприпасов.
На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила свое положение и поразила формирования 68-й егерской, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ у Артемово, Семеновки, Нетайлово и Орловки в ДНР.
Отражены семь контратак украинских штурмовиков 24-й, 115-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка у Новокалиново, Новгородского, Водяного, Первомайского, Бердычей и Новобахмутовки в ДНР.
На этом направлении украинская сторона потеряла до 130 человек, бронемашину, американскую гаубицу М777 и орудие Д-20.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, поразила формирования 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны у Водяного, Угледара, Урожайного, Старомайорского (ДНР) и Малиновки (Запорожская область).
Там ВСУ потеряли до 140 человек, британскую САУ AS-90 Braveheart и три полевых склада боеприпасов.
На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны у Работино (Запорожская область), Змеевки, Никольского и Ивановки (Херсонская область).
У Вербового (Запорожская область) отражена контратака штурмовой группы 15-й бригады оперативного назначения.
На этом направлении украинская сторона потеряла до 50 человек и две гаубицы Д-30.