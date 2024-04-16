Голикова рассказала о подготовке специалистов для высокотехнологичных отраслей

Голикова в ходе выступления на сессии сообщила, что безработица находится на историческом минимуме – в феврале ее уровень составил 2,8%, говорится в Telegram-канале Минтруда.

Наибольшая потребность ожидается в следующих отраслях: обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, здравоохранение и социальное обслуживание, научная и исследовательская деятельность, IT.

Для высокотехнологичных приоритетных отраслей в ближайшие пять лет нужно дополнительно подготовить 1 млн специалистов.

Также вице-премьер отметила, что с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина стартует национальный проект «Кадры».

Частью нового нацпроекта станет первый пятилетний прогноз кадровой потребности, который будет готов уже в конце 2024 года. Исходя из прогноза будут формироваться контрольные цифры приема в учебные заведения и квоты на целевое обучение.

Уже обновлены подходы к подготовке инженерно-технических кадров для увеличения доли трудоустроенных выпускников по востребованным на рынке труда специальностям. К 2026 году программа «Профессионалитет» охватит все 89 регионов страны.

Отдельной задачей остается повышение трудовой мобильности для привлечения кадров из других регионов и обеспечения работодателей сотрудниками под запрос предприятий.

На пленарной сессии выступил и министр труда и соцзащиты Антон Котяков. «За последние четыре года внедрен новый адресный, клиентоцентричный подход к гражданам и работодателям, которые обращаются в центры занятости. По каждому сервису утверждены федеральные стандарты, выработаны единые подходы к их исполнению», – указал глава ведомства.

Также развернута масштабная программа переобучения сотрудников службы. Новые знания получили почти 20 тыс. работников. К концу этого года число модернизированных центров занятости возрастет почти до 900. В 2025 году планируется провести комплексную модернизацию сразу в 18 регионах, полное обновление сети планируется завершить к концу 2028 года.

Кроме того, планируется начать формирование двухкомпонентных профстандартов. Базовая часть определит основные компетенции, типичные в целом для отрасли. Вторая – вариативная – учтет специализацию и отраслевые особенности, присущие предприятию. К концу 2025 года руководство страны намерено завершить обновление части действующих документов.