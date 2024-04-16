Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.0 комментариев
Над Белгородской областью сбили три украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО во вторник утром предотвратили новую попытку киевского режима совершить атаку по объектам на российской территории, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что три украинских БПЛА были уничтожены в небе над Белгородской областью.
Кроме того, во вторник киевский режим пытался атаковать российскую территорию с применением малоразмерного воздушного шара (МВШ).