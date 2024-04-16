Мэр Орска объяснил, как сын смог позволить себе квартиру в Дубае

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Николай Козупица окончил вуз с отличием по специальности «инженер-геолог» и около десяти лет работал на Сахалине, после чего получил приглашение работать в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

Также мэр Орска отметил, что гордится сыном, его заслугами, и подчеркнул, что в Дубае – «тоже не мед», передает «Комсомольская правда».

Ранее общественность задалась вопросом, как сын мэра смог позволить себе недвижимость в Дубае стоимостью 33 млн рублей.

