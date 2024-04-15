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Спасателей направили в оренбургский Илек из-за паводка
Куренков: Спасателей направили в оренбургский Илек из-за паводка
В селе Илек Оренбургской области ожидается самая сложная паводковая ситуация, туда направлены спасатели, сообщил глава МЧС Александр Куренков на встрече с местными жителями в Орске.
Куренков отметил, что переброшенная в Орск группировка спасателей по-прежнему работает в регионе, передает ТАСС.
«Они своеобразным перекатом продолжают двигаться по Оренбургской области и сейчас будут находиться в селе Илек, в котором будет самая сложная ситуация, на наш взгляд», – сказал он.
В пятницу уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг исторического максимума.